Гарви Уайнштайну отменили приговор за изнасилование

Американский продюсер Гарви Уайнштайн. Фото: Reuters

Четыре года назад один из самых влиятельных голливудских продюсеров Харви Вайнштейну был приговорен к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насилии. В настоящее время суд Нью-Йорка отменил приговор за изнасилование.

Об этом сообщает Associated Press.

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В решении говорится, что суд над Вайнштейном не был справедливым, поскольку прокуроры привлекали в качестве свидетелей людей, показания которых не имели отношения к этому процессу. Сообщается также, что судья первой инстанции ужесточил ошибку, поскольку дал возможность подвергнуть Вайнштейна перекрестному допросу, который представил его в крайне пристрастном свете. Согласно решению исправить это может новый суд.

72-летний бывший голливудский продюсер остается в тюрьме, поскольку продолжает действовать другой приговор. Его объявили в Калифорнии и назначили Вайнштейну 16 лет лишения свободы.

Адвокат скандального продюсера Артур Айдала заявил, что данное решение стало победой как для его клиента, так и для всех обвиняемых по уголовным делам в штате Нью-Йорк. Он добавил, что его клиент не был сразу проинформирован о решении.

Адвокат Харви Вайнштейна, Артур Айдала. Фото: Reuters

Отметим, что обвинения против Вайнштейна начали поступать в 2017 году. Это положило начало движению #MeToo. Сотни актрис и актеров по всему миру рассказали о притязаниях от продюсеров, режиссеров и других коллег. Так, например, в Голливуде отменили звезду сериала "Карточный домик" Кевина Спейси за притязания к молодым парням.

Напомним, ранее мы писали, что сценаристы Канады проголосовали за начало забастовки. Также мы рассказывали, что помогло звезде сериала "Первые ласточки" не "поймать" звездную болезнь.