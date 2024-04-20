Що допомогло Олександру Рудинському не "спіймати" зіркову хворобу

Актор театру та кіно Олександр Рудинський. Фото: Instagram/sasha_rudinskiy

Актор театру та кіно Олександр Рудинський, який, зокрема, відомий за серіалом "Перші ластівки", ще 2017 року отримав з колегами нагороду "Київська пектораль". Тоді йому було лише 20. За словами актора, він не "спіймав" зіркову хворобу.

Як саме йому це вдалось, Рудинський розповів в інтерв’ю державному телеканалу "ДІМ".

Читайте також:

Олександр Рудинський про зіркову хворобу

Тоді акторський ансамбль вистави Богомазова "12 ніч, або що захочете", в якому грав Олександр Рудинський, отримав нагороду "Київська пектораль" у номінації "Краща камерна вистава". У програмі "Точка опори" Олександр Рудинський розповів, яким чином він не "спіймав" зіркову хворобу на початку своєї кар'єри і чому вона йому взагалі не загрожує найближчим часом.

"У нас ніколи не було зіркової хвороби. Щеплення від неї — кожна репетиція, яка завершувалася тим, що ми — ніхто і нічого в нас не вийде. Клянусь", — зазначив актор.

Рудинський згадує, що готував свою роль о дванадцятій ночі. Тільки з третьої-четвертої вистави він почав відчувати задоволення та відчув глядача.

"Яка може бути зіркова хвороба, якщо я, наприклад, дивлюсь "Оскар", де люди знаходяться в Лос-Анджелесі. Щоб потрапити туди, ще стільки треба зробити! Світ не Києвом закінчується", — пояснив актор.

Зазначимо, що наразі Олександр Рудинський служить у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, активно знімається в українському та іноземному кіно.

Нагадаємо, раніше ми писали, про що він не встиг сказати на сцені премії "Оскар" режисер фільму про Маріуполь Мстислав Чернов. Також ми розповідали, які фільми вийшли в український прокат цього тижня.