Суд признал виновной Дашу Квиткову по делу о ДТП в столице, — блогер

Блогерша Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

В августе этого года победительница девятого сезона романтического телешоу "Холостяк", блогерша Даша Квиткова попала в ДТП в одном из районов столицы. За рулем дорогого автомобиля была именно экс-жена шоумена Никиты Добрынина. По словам блогера-сплетника Богдана Беспалова, в столице прошел суд над Квитковой.

Об этом пишет издание OBOZ.UA, для которого иногда пишет материалы Беспалов.

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Суд над Дашей Квитковой

По словам Беспалова, в пятницу, 15 декабря, прошло судебное заседание по этому делу. Блогершу признали виновной. Водительских прав Квиткову не лишили. Впрочем, Даша должна выплатить немалую компенсацию пострадавшим в ДТП.

Сама же Даша в сториз своего Instagram, на который подписаны почти 2 млн фолловеров, не опубликовала контент на судебную историю. Квиткова показывает светскую жизнь в столице и публикует немало фото и видео с рекламными интеграциями.

Что раньше Квиткова говорила о ДТП

По словам Даши, она поворачивала на перекрестке, ехала с машинами в потоке последней. В сторону Лексуса, за которым звезда была за рулем, въехали две машины — Мустанг и Тесла. Жалоб у участников ДТП не было, кроме пассажирки Мустанга. Квиткова отметила, что та явно узнала ее и потребовала деньги у блогерши.

"Она выбежала сначала, начала меня крыть трехэтажным матом. Потом начала обращаться ко мне по имени. Потом внезапно сказала, что не знает, как меня зовут, кто я такая. Потом снова внезапно начала говорить о моем Instagram, моих фотографиях классных. А потом сказала, что хочет денежную компенсацию из-за возможного ушиба руки. Но медицинскую экспертизу мы до сих пор ждем", — рассказала в августе Квиткова, заявив, что она отказалась платить деньги неизвестной девушке.

Потерпевшая в ДТП требовала деньги от Квитковой. Скриншот: Instagram

Напомним, ранее мы писали, как Даша Квиткова планирует праздновать Новый год. Также мы рассказывали, что Квиткова никогда не рекламирует.