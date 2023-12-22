Суханов раскритиковал позицию Юлии Тимошенко по ЛГБТ-сообществу

Телеведущий Алексей Суханов. Фото: Instagram/suhanov.official

В сети активно обсуждают видео, на котором женщина, похожая на Юлию Тимошенко, дает наставления партийцам по ЛГБТ-сообществу и семейным ценностям. Официально на своих страницах лидер "Батьківщини" подобное не заявляла. Телеведущий Алексей Суханов эмоционально отреагировал на слова Тимошенко.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Человек, похожий по голосу и визуально на Юлию Владимировну, призывал однопартийцев встречаться с духовенством, раздавать верующим газеты. А акцент сделать на областях на западе Украины.

"Есть только два пола — мужской и женский, все остальное нужно забыть... Традиционные семейные ценности, точка. И только будет перезагрузка власти, мы все это поотменяем нафиг", — говорится на видео.

Реакция Суханова

Телеведущий сразу послал всех, кто поддерживает навязывание традиционных ценностей, на три буквы. По словам Алексея, традиционные ценности состоят в уважении прав каждого, гарантированных конституцией Украины. Так, уверяет Суханов, ни представителям церкви, ни политическим партиям не решать кому кого любить.

"Ваши совково-кремлевские взгляды стареют вместе с вами, госпожа Тимошенко. Вас даже отметить нельзя и в этом тоже признак вашей способности к нормальному, цивилизованному диалогу с теми, которых каждый раз используя, вы оставались во власти! Из-за таких, как Вы, Юлия Владимировна, Украина "ходит по кругу" лишая себя возможностей для развития, упуская десятилетиями свои шансы", — заявил Суханов.

Алексей посоветовал Тимошенко думать не о перезагрузке власти, а о пенсии.

"Вы боитесь европейского будущего для Украины, потому что после таких вот "выступлений" зрелое гражданское общество отправляет политика на "мусорку истории". Собственно, желаю, чтобы избиратели поступили с вами именно так! Оставайтесь в прошлом подальше — ваши взгляды, мысли, попытки изображать, не быть, крайне воняют", — подытожил Суханов.

Напомним, ранее мы писали, что Суханов сравнил Россию с пьяницей. Также мы рассказывали, куда Алексей Суханов девал российский паспорт.