Платье из гаджетов и девушка-ракушка — Schiaparelli показал коллекцию весна-лето 2024

Показ Schiaparelli весна-лето 2024. Фото: официальный сайт Schiaparelli

Парижская Неделя высокой моды началась с сюрреалистического показа Schiaparelli. В этом году на подиуме вместо больших голов животных появились электрические технологии и инопланетные каркасные платья.

Коллекцию опубликовали на сайте Schiaparelli.

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Коллекция весна-лето 2024 года создана на концепции видения космического мира и его взаимодействия с гаджетами. Основательница бренда Эльза Скиапарелли имела дядю, который одержимо изучал космос. Это безоговорочно повлияло и на саму модельер, ведь именно она была адепткой сюрреализма в своей индустрии. Поэтому неудивительно, что коллекция проникнута темой инопланетной жизни.

"В 1877 году дядя Эльзы Скиапарелли Джованни Скиапарелли, директор обсерватории Брера в Милане, открыл несколько новое: серию каналов, площадью размером с Большой Каньон, врезавшихся на поверхности Марса. Он также ввел термин "марсианин" и непреднамеренно вызвал сильный интерес к этой теме, который живет в нас и до сих пор", — описала коллекцию пресс-служба Schiaparelli.

Показ Schiaparelli весна-лето 2024. Фото: официальный сайт Schiaparelli

Основными акцентами на показе стали сюрреалистические каркасные формы, ремни, широкие приподнятые плечи, чешуя, замковая щель и механические элементы.

Показ Schiaparelli весна-лето 2024. Фото: официальный сайт Schiaparelli

Особенно обсуждались две модели — платье из гаджетов и девушка-чешуя. Артдиректор Даниэл Розберри создал образ из микросхем, калькуляторов, телефонов с кнопками, которые обвиваются цепями и зелеными чипами. Также на подиум вышла Мэгги Мауэр, вынесшая "марсианского" ребенка, созданного также из элементов гаджетов.

Показ Schiaparelli весна-лето 2024. Фото: официальный сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-лето 2024. Фото: официальный сайт Schiaparelli

Жутко-прекрасное платье из перламутровых раковин раковин поразило публику. Это сплошная маска, которая перетекает в длинный наряд. В таком образе точно не нужно тратить попусту время на макияж и прическу, ведь они уже созданы дизайнерами.

Показ Schiaparelli весна-лето 2024. Фото: официальный сайт Schiaparelli

Основными цветами коллекции стали – черный, белый, кремовый и телесный. В этом году яркие цвета и шаманские перформансы остались позади, вместо этого Schiaparelli придумали несколько сияющих платьев из прозрачной и кружевной ткани, которые эффектно обнажают тело.

Показ Schiaparelli весна-лето 2024. Фото: официальный сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-лето 2024. Фото: официальный сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-лето 2024. Фото: официальный сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-лето 2024. Фото: официальный сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-лето 2024. Фото: официальный сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-лето 2024. Фото: официальный сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-лето 2024. Фото: официальный сайт Schiaparelli

Ранее Дженнифер Лопес ошеломила выходом в наряде из настоящих роз.

Также обладательница Дюны Зендея появилась в потрясающем платье на кутюрном показе Schiaparelli.