Володарка Дюни — Зендея з'явилась у вражаючій сукні на кутюрному показі Schiaparelli

Зендея на показі Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/

Популярна акторка Зендея, яка грає у франшизі "Дюна" і "Людина-павук", прийшла подивитися показ нової колекції Schiaparelli. Для цього вона обрала кутюрну сукню цього ж бренду.

Schiaparelli виставили відео з зіркою в instagram.

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За традицією Тиждень високої моди відкриває шоу Schiaparelli. Модні гості вдягнулися у фантазійні сюрреалістичні образи, серед яких була і акторка Зендея.

Вона стала популярною після зйомок у серіалі "Ейфорія". Для показу Schiaparelli вона обрала сукню цього ж бренду, який пояснив з яких елементів вона створенна — вузливі шовкові шипи, кінний "хіст" з драпором і шовкові креп-гольфик з спідницею-стовпчик.

Зендея на показі Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/

Зірка вразила публіку не тільки своїм одягом, а ще й цікавою перукою, яка навіює спогади про часи популярності "Зоряних війн". Зендея завдяки образу опинились у центрі уваги всіх фотографів.

Зендея на показі Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/

Зендея на показі Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/

Зендея на показі Schiaparelli. Фото: instagram.com/schiaparelli/

Раніше залізна леді Наомі Кемпбелл феєрично закрила показ Balmain.

Стало відомо, як відзначили свята Зендея і Том Голланд на тлі чуток про розставання.