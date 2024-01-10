Супермодель Барбара Палвин представила соблазнительное белье ко Дню святого Валентина

Модель Барбары Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвин продемонстрировала свою потрясающую фигуру в промо коллекции белья For Love & Lemons ко Дню Святого Валентина. Звезда примеряла шелковые наряды в игривой съемке.

Фото и видео выложила в своей социальной сети.

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30-летняя венгерская модель в прошлом году вышла замуж за бывшую звезду канала Disney Дилана Спрауса. В рекламе Палвин позировала в розовых комплектах, средняя стоимость которых больше ста долларов. Съемка проходила в Калифорнии. Коллекция For Love & Lemons также будет доступна в бутиках Victoria's Secret в канун Дня Святого Валентина.

Модель Барбары Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбары Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбары Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбары Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбары Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбары Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбары Палвин. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

В прошлом месяце Палвин рассказала о работе в модельной индустрии и своей собственной философии красоты во время интервью Harper's Bazaar.

Она объяснила: "Я знаю, что это звучит странно, но я вижу на себе — когда я в хорошем настроении, мои фотографии выглядят гораздо лучше".

Кстати, модель хорошо умеет создавать настроение. Красавица вышла замуж в той же церкви, где обручились ее мама с папой 34 года назад. Звезда выбрала дизайнерские платья, среди которых атласный наряд цвета слоновой кости от Vivienne Westwood. Согласно фирменной эстетике бренда, оно имело широкое декольте, корсетный лиф и драпированную юбку в пол. Барбара дополнила образ ювелирными изделиями от Tiffany & Co, многослойной фатой и туфлями. Затем она надела более короткое платье от Philosophy di Lorenzo Serafini, которое, по ее словам, заставило его "почувствовать себя современной принцессой".

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