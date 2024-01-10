Супермодель Барбара Палвін представила спокусливу білизну до Дня святого Валентина

Модель Барбара Палвін. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвін продемонструвала свою приголомшливу фігуру у промо білизни колекції For Love & Lemons до Дня Святого Валентина. Зірка приміряла рожеве спіднє у грайливій зйомці.

Фото та відео виклала у своїй соціальній мережі.

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30-річна угорська модель минулого року вийшла заміж за колишню зірку каналу Disney Ділана Спрауса. У рекламі Палвін позувала у різних рожевих комплектах, середня вартість яких більше ста доларів. Зйомка проходила у Каліфорнії. Колекція For Love & Lemons також доступна буде у бутиках Victoria's Secret напередодні Дня Святого Валентина.

Модель Барбара Палвін. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвін. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвін. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвін. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвін. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвін. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Модель Барбара Палвін. Фото: instagram.com/realbarbarapalvin/

Минулого місяця Палвін розповіла про роботу в модельній індустрії та свою власну філософію краси під час інтерв'ю Harper's Bazaar.

Вона пояснила: "Я знаю, що це звучить дивно, але я бачу це на собі — коли я в хорошому настрої, мої фотографії виглядають набагато краще".

До речі, модель дійно вміє стоврити настрій. Красуня вийшла заміж у тій самій церкві, де побралися її мама з татом 34 роки тому. Зірка обрала дизайнерські сукні, серед яких атласне вбрання кольору слонової кістки від Vivienne Westwood. Відповідно до фірмової естетики бренду, воно мало широке декольте, корсетний ліф і драпіровану спідницю в підлогу. Барбара доповнила образ ювелірними виробами від Tiffany & Co, багатошаровою фатою та туфлями. Потім вона вдягнула коротшу сукню від Philosophy di Lorenzo Serafini, яка, за її словами, змусила її "відчути себе сучасною принцесою".

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