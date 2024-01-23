Супермодель Кейт Мосс повторила легендарный образ Мэрилин Монро

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

Модель Кейт Мосс в новой рекламной кампании Charlotte Tilbury повторила культовый образ Мэрилин Монро из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок". На кадрах супермодель, которой накануне исполнилось 50 лет, появилась в розовом платье с открытыми плечами, длинных перчатках и таких же украшениях, что были на Монро.

Об этом пишет Daily Mail.

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Образ Кейт Мосс дополнила прическа в стиле 1950-х. Фотосессия была сделана для рекламной кампании помад Hollywood Beauty Icons, кроме Мосс в ней также приняла участие модель Джордан Данн. Кейт Мосс имеет свой бренд Cosmoss.

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

Супермодель Кейт Мосс и модель Джордан Данн. Фото: dailymail.co.uk

Супермодель Кейт Мосс. Фото: dailymail.co.uk

Актриса Мэрилин Монро. Фото: dailymail.co.uk

В таком же образе Мэрилин Монро появляется в музыкальной комедии Ховарда Хокса в 1953 году. Сцена, в которой ее героиня Лорелей Ли поет песню "Бриллианты — лучшие друзья девушки", считается одной из самых известных в истории кино. Этот фильм один из самых ярких в карьере Мэрилин, именно он закрепил за актрисой репутацию легкомысленной блондинки.

Мадонна также повторила эту сцену в своем клипе 1985 года на песню Material Girl.

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