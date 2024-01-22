Ничего лишнего — Николь Кидман ошеломила смелым платьем на красной дорожке
Актриса Николь Кидман посетила нью-йоркскую премьеру своего нового сериала. 56-летняя голливудская звезда решилась обнажиться в морозную погоду, продемонстрировав свою невероятную фигуру в черном платье с открытой спиной.
Об этом пишет Daily Mail.
Роскошный выход Николь Кидман
Актриса привлекла внимание к своему подтянутому прессу и стройным ногам. Дополнила наряд серьгами с бриллиантами, соответствующим бриллиантовым браслетом, кольцом и часами.
Она распустила волосы, выбрала палитру теней медного оттенка и розовую губну помаду.
Николь Кидман рассказала, что она выбирает наряды для светских выходов на основе того, как она себя чувствует, а не того, что другие говорят, что она должна носить.
"Я просто пытаюсь оставаться собой, потому что иначе волнуюсь о том, что думают люди. С точки зрения реакции людей, я прошу: "Не говорите мне. Я не очень хочу знать". Это помешает мне делать то, что я хочу", — комментирует знаменитость.
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