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Мир не простит — эксперт прокомментировал игнорирование Марго Робби и Греты Гервиг на Оскаре

25 января 2024 11:01
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Мир не простит — эксперт прокомментировал игнорирование Марго Робби и Греты Гервиг на Оскаре
Марго Робби в фильме "Барби". Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Эксперт из Оскара прогнозирует ужасающие последствия игнорирования Марго Робби и Греты Гервиг премией. Он считает, что люди еще долго будут обсуждать это. 

Об этом пишет People.

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Пропуск Академией Марго Робби и Греты Гервиг — самая большая ошибка Оскара

Ведущий Turner Classic Movies и автор фильма "50 ночей Оскара" Дэйв Каргер прокомментировал отсутствие желаемых номинаций для Марго Робби и Греты Гервиг. Он считает, что это ошибка премии.

Робби не избрали претенденткой на "лучшую женскую роль", а Гервиг на "лучшего режиссера" за работу над фильмом "Барби". Их номинировали в других категориях, и это вызвало шквал возмущения.

"То, что члены Академии пропустили Грету Гервиг и Марго Робби для режиссуры и главной роли в фильме во многом рассказывающем о том, как впечатляющих женщин часто маргинализируют, будут помнить долго", — говорит Дэйв Каргер.

Также его удивляет, что Райян Гослинг был номинирован на "лучшую мужскую главную роль" Кена в "Барби".

Марго Робби и Грета Гервинга. Фото: ABC News: Tom Hancock
Марго Робби и Грета Гервиг. Фото: ABC News: Tom Hancock

"Хотя они обе были номинированы за свою работу над "Барби" в других категориях, эти два громких пропуска запомнятся и они будут жалить — долго", — подчеркивает Каргер.

Эксперт допускает, что так произошло из-за комедийного характера фильма. Он сказал, что члены Академии пристрастны в этом вопросе.

"Я действительно считаю, что члены Академии имеют определенную предвзятость, бессознательную или иную, против настоящих комедий и более тяжелых драм. Грета и Марго бесспорно попали в тысячу бюллетеней, но поскольку эти бюллетени взвешены фаворитов № 1 и № 2 избирателей, мы можем предположить, что они просто не заработали достаточно голосов этого высшего уровня", — пояснил Каргер.

Райан Гослинг, Марго Робби и Грета Гервиг на съемках "Барби". Фото: JAAP BUITENDIJK/WARNER BROS.
Райан Гослинг, Марго Робби и Грета Гервиг на съемках "Барби". Фото: JAAP BUITENDIJK/WARNER BROS.

Марго Робби номинировали, как сопродюсера фильма, а Грету Гервиг вместе с ее мужем Ноа Баумбахом на "самый лучший адаптированный сценарий".

Ранее звезды возмущены, что Марго Робби и Грету Гервинг не номинировали на премию.

Также Мартин Скорсезе стал наиболее часто номинированным режиссером на Оскар.

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Марго Робби
фильм "Барби"

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