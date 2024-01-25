Світ не пробачить — експерт прокоментував ігнорування Марго Роббі і Грети Гервіг на Оскарі

Марго Роббі у фільмі "Барбі". Фото: стоп-кадр

Експерт з Оскара прогнозує жахливі наслідки ігнорування Марго Роббі і Грети Гервіг премією. Він вважає, що люди ще довго будуть це обговорювати.

Про це пише People.

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Ведучий Turner Classic Movies і автор фільму "50 ночей Оскара" Дейв Каргер прокоментував відсутність бажаних номінацій для Марго Роббі і Грети Гервіг. Він вважає, що це помилка премії.

Роббі не обрали претенденткою на "найкращу жіночу роль", а Гервіг на "найкращого режисера" за роботу над фільмом "Барбі". Їх номінували в інших категоріях і це викликало шквал обурення.

"Те, що члени Академії пропустили Грету Гервіг і Марго Роббі для режисури та головної ролі у фільмі, який багато в чому розповідає про те, як вражаючих жінок часто маргіналізують, пам'ятатимуть довго", — каже Дейв Каргер.

Також його дивує, що Райян Гослінг був номінований на "найкращу чоловічу головну роль" за Кена в "Барбі".

Марго Роббі і Грета Гервіг. Фото: ABC News: Tom Hancock

"Хоча вони обидві були номіновані за свою роботу над "Барбі" в інших категоріях, ці два гучних пропуски запам’ятаються — і вони будуть жалити — довго", — наголошує каже Каргер.

Експерт допускає, що так сталося через комедійний характер фільму. Він сказав, що члени Академії упереджені в цьому питанні.

"Я справді вважаю, що члени Академії мають певну упередженість, несвідому чи іншу, проти справжніх комедій і більш важких драм. Грета і Марго безперечно потрапили до тисячі бюлетенів, але оскільки ці бюлетені зважені на фаворитів № 1 і № 2 виборців, ми можемо припустити, що вони просто не заробили достатньо голосів цього вищого рівня", — пояснив Каргер.

Райян Гослінг, Марго Роббі і Грета Гервіг на зйомках "Барбі". Фото: JAAP BUITENDIJK/WARNER BROS.

Марго Роббі номінували, як співпродюсерку фільму, а Грету Гервіг разом з її чоловіком Ноа Баумбахом на "найкраий адаптований сценарій".

Раніше зірки обурені, що Марго Роббі і Грету Гервінг не номінували на премію.

Також Мартін Скорсезе став найчастіше номінованим режисером на Оскар.