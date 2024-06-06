Врач Евгений Комаровский раскритиковал мобилизацию в Украине

Украинский врач Евгений Комаровский. Фото: скриншот шоу "В гостях у Дмитрия Гордона"

Медийный врач Евгений Комаровский прокомментировал мобилизацию в Украине. Он считает, что проблема в том, что исчезли очереди у военкоматов.

Об этом он рассказал журналисту Дмитрию Гордону.

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Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский высказался по поводу украинской мобилизации. Он считает, что стоит задуматься над тем, почему исчезли очереди у военкоматов и некому воевать. Причина, по его мнению, в том, что служба в армии на сегодняшний день нет срока окончания, и каждый военнослужащий, защищающий Украину на фронте, не знает, сколько еще он пробудет на фронте.

Вторая проблема — отсутствие правосудия над командирами, которые бросали своих солдат на мясо. Врач считает, что командиров прежде всего волнует выполнение задач руководства, чем сохранение жизни солдат.

"Нужно изменить отношение к человеческой жизни. Это базовая ценность. Жизнь и здоровье человека, это самое главное. Все должны строить стену, которая выдерживает попадание бомб. Отношение к человеческой жизни и бессрочность — причины медленной мобилизации. Без всякого сомнения люди должны перестать прятаться. Если ты готов рисковать жизнью, то общество должно быть готовым тебя озолотить. Я положительно отношусь ко всем налогам, деньгам. Бедные смогут заработать денег за счет богатых", — сказал Комаровский.

Украинский врач Евгений Комаровский в шоу "В гостях у Дмитрия Гордона". Фото: скриншот

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