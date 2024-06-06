Лікар Євген Комаровський розкритикував мобілізацію в Україні

Український лікар Євген Комаровський. Фото: скриншот шоу "У гостях в Дмитра Гордона"

Медійний лікар Євген Комаровський прокоментував мобілізацію в Україні. Він вважає, що проблема в тому, що зникли черги біля військкоматів.

Про це він розповів журналісту Дмитру Гордону.

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Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський висловився щодо української мобілізації. Він вважає, що варто задуматись над тим, чому зникли черги біля військкоматів і немає кому воювати. Причина, на його думку, в тому, що служба в армії на сьогодні немає строку закінчення, і кожен військовослужбовець, який захищає Україну на фронті, не знає, скільки ще він пробуде на фронті.

Друга проблема — відсутність правосуддя над командирами, які "кидали" своїх солдатів "на м’ясо". Лікар вважає, що командирів перш за все хвилює виконання завдань керівництва, ніж збереження життя солдатів.

"Потрібно змінити ставлення до людського життя. Це базова цінність. Життя і здоров’я людини, це найголовніше. Усі мають будувати стіну, яка витримує попадання бомб. Ставлення до людського життя і безстроковість — причини повільної мобілізації. Поза всяким сумнівом люди повинні перестати ховатися. Якщо ти готовий ризикувати життям, то суспільство має бути готовим тебе озолотити. Я позитивно ставлюся до всіх цих податків, грошей. Бідні зможуть заробити грошей коштом багатих", — сказав Комаровський.

Український лікар Євген Комаровський в шоу "У гостях в Дмитра Гордона". Фото: скриншот

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