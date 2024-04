Так друзья не здороваются — Джастин Бибер шокировал поцелуем звездного отпрыска

Певец Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Джастин Бибер и Джейден Смит встретились на фестивале Coachella. 29-летний певец и 25-летний актер наслаждались нежной встречей в VIP-зоне рядом с одной из концертных сцен.

Об этом пишет Daily Mail.

Бибер и Джейден игриво поздоровались, и певец даже поцеловал сына Уилла Смитта. Связь суперзвезд уходит корнями в 2010 год, когда они сотрудничали над хитом Джастина Never Say Never, который также был песней для фильма Джейдена The Karate Kid.

Поклонники быстро отреагировали в социальных сетях на воссоединение, написав: "Извините, но это не так, как я приветствую друзей", "Это странно". Но были и те, кто заметил, что парни тоже могут демонстрировать теплые чувства.

В последний раз Джастин и Джейден были сфотографированы вместе, когда они праздновали 30-й день рождения Хадсон вместе с Кендалл Дженнер в июне 2023 года.

