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Так друзья не здороваются — Джастин Бибер шокировал поцелуем звездного отпрыска

16 апреля 2024 09:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Так друзья не здороваются - Джастин Бибер шокировал поцелуем звездного отпрыска
Певец Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Джастин Бибер и Джейден Смит встретились на фестивале Coachella. 29-летний певец и 25-летний актер наслаждались нежной встречей в VIP-зоне рядом с одной из концертных сцен.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бибер и Джейден игриво поздоровались, и певец даже поцеловал сына Уилла Смитта. Связь суперзвезд уходит корнями в 2010 год, когда они сотрудничали над хитом Джастина Never Say Never, который также был песней для фильма Джейдена The Karate Kid.

 

Поклонники быстро отреагировали в социальных сетях на воссоединение, написав: "Извините, но это не так, как я приветствую друзей", "Это странно". Но были и те, кто заметил, что парни тоже могут демонстрировать теплые чувства.

В последний раз Джастин и Джейден были сфотографированы вместе, когда они праздновали 30-й день рождения Хадсон вместе с Кендалл Дженнер в июне 2023 года.

Напомним, супруга Джастина Бибера снялась в смелой фотосессии. А ранее стало известно, что Хейли Бибер хочет покинуть супруга.

Джастин Бибер
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