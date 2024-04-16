Так друзья не здороваются — Джастин Бибер шокировал поцелуем звездного отпрыска
Джастин Бибер и Джейден Смит встретились на фестивале Coachella. 29-летний певец и 25-летний актер наслаждались нежной встречей в VIP-зоне рядом с одной из концертных сцен.
Об этом пишет Daily Mail.
Джастин Бибер поразил теплым привтствием с сыном Уилла Смитта
Бибер и Джейден игриво поздоровались, и певец даже поцеловал сына Уилла Смитта. Связь суперзвезд уходит корнями в 2010 год, когда они сотрудничали над хитом Джастина Never Say Never, который также был песней для фильма Джейдена The Karate Kid.
Поклонники быстро отреагировали в социальных сетях на воссоединение, написав: "Извините, но это не так, как я приветствую друзей", "Это странно". Но были и те, кто заметил, что парни тоже могут демонстрировать теплые чувства.
В последний раз Джастин и Джейден были сфотографированы вместе, когда они праздновали 30-й день рождения Хадсон вместе с Кендалл Дженнер в июне 2023 года.
Напомним, супруга Джастина Бибера снялась в смелой фотосессии. А ранее стало известно, что Хейли Бибер хочет покинуть супруга.
Читайте Новини.LIVE!