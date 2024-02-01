Дружина Джастіна Бібера оголила сідниці у пляжній фотосесії

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер продемонструвала свою неймовірну фігуру на нових знімках. Красуня позувала в бікіні на зйомках календаря Rhode Skin.

Фото дружина Джастіна Бібера опублікувала у своїх соціальних мережах.

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27-річна модель показала свій підтягнутий прес і бронзову засмагу. Знаменитість вразила позами у крихітних білих стрінгах, лежачи на шезлонзі.

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Гейлі випустила лімітовану серію календаря для свого бренду краси Rhode Skin. На обкладинці календаря Гейлі була зображена в бікіні. Календар був подарований як бонус для доповнення бренду — засобу Pineapple Refresh. У календарі Гейлі також була колишня модель Victoria's Secret Кендіс Свейнпол. Розкішні зірки разом позували для календаря в чорно-білих купальниках.

Гейлі заснувала свій бренд Rhode Skin у червні 2022 року. Окрім засобу для вмивання Pineapple Refresh, у неї також є глазуруюче молочко, пептидна глазуруюча рідина, крем для відновлення бар’єрного шару, пептидні засоби для догляду за губами та помади.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у тісному топі представила запальний хіт.

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