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Дружина Джастіна Бібера оголила сідниці у пляжній фотосесії

1 лютого 2024 10:06
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дружина Джастіна Бібера оголила сідниці у пляжній фотосесії
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Гейлі Бібер продемонструвала свою неймовірну фігуру на нових знімках. Красуня позувала в бікіні на зйомках календаря Rhode Skin.

Фото дружина Джастіна Бібера опублікувала у своїх соціальних мережах.

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27-річна модель показала свій підтягнутий прес і бронзову засмагу. Знаменитість вразила позами у крихітних білих стрінгах, лежачи на шезлонзі.

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

 

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber/

Гейлі випустила лімітовану серію календаря для свого бренду краси Rhode Skin. На обкладинці календаря Гейлі була зображена в бікіні. Календар був подарований як бонус для доповнення бренду — засобу Pineapple Refresh. У календарі Гейлі також була колишня модель Victoria's Secret Кендіс Свейнпол. Розкішні зірки разом позували для календаря в чорно-білих купальниках.

Гейлі заснувала свій бренд Rhode Skin у червні 2022 року. Окрім засобу для вмивання Pineapple Refresh, у неї також є глазуруюче молочко, пептидна глазуруюча рідина, крем для відновлення бар’єрного шару, пептидні засоби для догляду за губами та помади.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у тісному топі представила запальний хіт.

Раніше Дорофєєва в сукні без білизни знялась у фотосесії в стилі леді.

Джастін Бібер
Гейлі Бібер
закордонні зірки
зіркова пара

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