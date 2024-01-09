Такие же, как оккупанты — Дантес эмоционально отреагировал на скандал с Гринкевичем

Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

В сети набирает обороты коррупционный скандал вокруг Игоря Гринкевича. Певец Владимир Дантес тоже высказал свою позицию на этот счет.

Соответствующий пост появился в социальной сети звезды.

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Семью Гринкевичей и самого бизнесмена подозревают в хищении государственных средств. Дантес заметил, что не готов критиковать Соню Морозюк и ее творчество, но самого бизнесмена сравнил с оккупантом.

Дантес эмоционально прокомментировал скандал с Гринкевичем. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Дантес эмоционально прокомментировал скандал с Гринкевичем. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

"Я не буду осуждать творчество Сони, потому что это "вкусовщина". Не буду приписывать ее успех этим у*банам. То, что сделал ее мужчина с его семьей, — преступление. И они для меня такие же, как и оккупанты", — написал Дантес.

"И еще о Гринкевичах. Все деньги, которые у них, подарки, покупки, которые они делали — в крови защитников и защитниц. Жду скорейшего следствия и долгого сидения в тюрьме им", — добавил артист.

Игоря Гринкевича, которого задержали сотрудники ДБР при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов главе Главного следственного управления ДБР, чтобы силовики вернули изъятое имущество из его компаний. Известно, что его фирмы выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Напомним, выставку Сони Морозюк закрыли после громкого скандала с ее женихом.

Ранее Козицкий отреагировал на фото с бизнесменом, которое распространяют в соцсети.