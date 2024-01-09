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Такі самі, як окупанти — Дантес емоційно відреагував на скандал із Гринкевичем

9 січня 2024 11:00
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Такі самі, як окупанти — Дантес емоційно відреагував на скандал із Гринкевичем
Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо Ігора Гринкевича. Співак Володимир Дантес теж висловив свою позицію з цього приводу.

Відповідний допис з'явився у соціальній мережі зірки.

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Дантес прокоментував скандал навколо розкрадання бюджетних коштів

Родину Гринкевичів та самого бізнесмена підозрюють у розкраданні державних коштів. Дантес зауважив, що не готовий критикувати Соню Морозюк та її творчість, але самого бізнесмена порівняв з окупантом.

 

Дантес емоційно прокоментував скандал із Гринкевичем. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
Дантес емоційно прокоментував скандал із Гринкевичем. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

 

Дантес емоційно прокоментував скандал із Гринкевичем. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
Дантес емоційно прокоментував скандал із Гринкевичем. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

"Я не буду засуджувати творчість Соні, бо це "вкусовщина". Не буду приписувати її успіх цим у*банам. Те, що зробив її чоловік з його родиною, — злочин. І вони для мене такі самі, як і окупанти", — написав Дантес.

"І ще про Гринкевичів. Всі гроші, які у них, подарунки, покупки, які вони робили — у крові захисників і захисниць. Чекаю скорішого слідства і довгого сидіння у в'язниці їм", — додав артист.

Ігоря Гринкевича, якого затримали співробітники ДБР під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів голові Головного слідчого управління ДБР, щоб силовики повернули вилучене майно з його компаній. Відомо, що його фірми виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, виставку Соні Морозюк закрили після гучного скандалу з її нареченим.

Раніше Козицький відреагував на фото з бізнесменом, яке ширять соцмережами.

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