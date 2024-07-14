Борис Джонсон прилетел с семьей на свадьбу сына миллиардера Мукеша Амбани

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Свадьба детей индийских миллиардеров началась 12 июля. На него пригласили звезд и величайших людей со всего мира. Поздравить приехал и Борис Джонсон со своей женой Керри и детьми.

Видео и фотографии выложила жена экс-премьер-министра в Instagram.

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Британский чиновник прибыл вместе с женой и тремя детьми на свадьбу в Индию. Женятся 29-летний Анант Амбани, сын миллиардера Мукеша Амбани, и его 29-летняя возлюбленная — Радика Мерчант, дочь миллиардера Вирена Мерчанта.

60-летний Борис Джонсон приехал в Мумбаи с семьей. Жена Керри надела индийское сари, однако мужчина остался в привычном для себя костюме. Он протанцевал с семьей всю ночь.

Борис и Кэрри Джонсон с детьми на свадьбе в Индии. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Кэрри надела платье нежного серо-серебристого оттенка от Leepakshi Ellawadi. Дети также появились в одежде, типичной для индийской культуры.

Дети Бориса Джонсона в индийской одежде. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Известно, что пара с малышами осталась и на второй день празднования. Женщина показала свой новый образ, и он не менее роскошен.

Кэрри Джонсон в индийском саре. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Напомним, на свадьбу века прилетели Ким и Хлои Кардашьян. Они шокировали публику откровенным сари и сотнями драгоценностей. Также поздравить невест приехали звезды Болливуда.