Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Танцевали всю ночь — Борис Джонсон с семьей посетил свадьбу индийского миллиардера arrow

Танцевали всю ночь — Борис Джонсон с семьей посетил свадьбу индийского миллиардера

14 июля 2024 14:30
Анна Сирык - редактор
Анна Сирык
редактор
Борис Джонсон прилетел с семьей на свадьбу сына миллиардера Мукеша Амбани
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: instagram/borisjohnsonuk
Анна Сирык - редактор
Анна Сирык
редактор

Свадьба детей индийских миллиардеров началась 12 июля. На него пригласили звезд и величайших людей со всего мира. Поздравить приехал и Борис Джонсон со своей женой Керри и детьми.

Видео и фотографии выложила жена экс-премьер-министра в Instagram.

Читайте также:

Борис Джонсон поразил зажигательными танцами на индийской свадьбе

Британский чиновник прибыл вместе с женой и тремя детьми на свадьбу в Индию. Женятся 29-летний Анант Амбани, сын миллиардера Мукеша Амбани, и его 29-летняя возлюбленная — Радика Мерчант, дочь миллиардера Вирена Мерчанта.

60-летний Борис Джонсон приехал в Мумбаи с семьей. Жена Керри надела индийское сари, однако мужчина остался в привычном для себя костюме. Он протанцевал с семьей всю ночь.

Борис и Кэрри Джонсон с детьми на свадьбе в Индии. Фото: instagram/borisjohnsonuk
Борис и Кэрри Джонсон с детьми на свадьбе в Индии. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Кэрри надела платье нежного серо-серебристого оттенка от Leepakshi Ellawadi. Дети также появились в одежде, типичной для индийской культуры.

Дети Бориса Джонсона в индийской одежде. Фото: instagram/borisjohnsonuk
Дети Бориса Джонсона в индийской одежде. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Известно, что пара с малышами осталась и на второй день празднования. Женщина показала свой новый образ, и он не менее роскошен.

Кэрри Джонсон в индийском саре. Фото: instagram/borisjohnsonuk
Кэрри Джонсон в индийском саре. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Напомним, на свадьбу века прилетели Ким и Хлои Кардашьян. Они шокировали публику откровенным сари и сотнями драгоценностей. Также поздравить невест приехали звезды Болливуда.

Индия свадьба Борис Джонсон Великобритания правительство звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля