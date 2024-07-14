Борис Джонсон прилетів з родиною на весілля сина мільярдера Мукеша Амбані — відео

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Весілля дітей індійських мільярдерів розпочалось 12 липня. На нього запросили зірок та видатних людей з усього світу. Привітати приїхав і Борис Джонсон зі своєю дружиною Керрі та дітьми.

Відео та світлини виклала дружина експрем'єр-міністра в Instagram.

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Британський урядовець прибув разом з дружиною та трьома дітьми на весілля в Індію. Одружуються 29-річний Анант Амбані, син мільярдера Мукеша Амбані, і його 29-річна кохана — Радика Мерчант, дочка мільярдера Вірена Мерчанта.

60-річний Борис Джонсон приїхав у Мумбаї з родиною. Дружина Керрі вдягнула індійське сарі, однак чоловік залишився у звичному для себе костюмі. Він протанцював з родиною всю ніч.

Борис та Керрі Джонсон з дітьми на весіллі в Індії. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Керрі вдягнула сукню ніжного сіро-сріблястого відтінку від Leepakshi Ellawadi. Діти також з'явились в одязі, типовому для індійської культури.

Діти Бориса Джонсона в індійському вбранні. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Відомо, що пара з малятами залишилась і на другий день святкування. Жінка показала свій новий образ, і він не менш розкішний.

Керрі Джонсон в індійському сарі. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Нагадаємо, на весілля століття прилетіли Кім та Хлої Кардаш'ян. Вони шокували публіку відвертим сарі та сотнями коштовностей. Також привітати наречених приїхали зірки Боллівуду.