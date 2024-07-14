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Танцювали всю ніч — Борис Джонсон з родиною відвідав весілля індійського мільярдера

14 липня 2024 14:30
Анна Сірик - редактор
Анна Сірик
редактор
Борис Джонсон прилетів з родиною на весілля сина мільярдера Мукеша Амбані — відео
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: instagram/borisjohnsonuk
Анна Сірик - редактор
Анна Сірик
редактор

Весілля дітей індійських мільярдерів розпочалось 12 липня. На нього запросили зірок та видатних людей з усього світу. Привітати приїхав і Борис Джонсон зі своєю дружиною Керрі та дітьми. 

Відео та світлини виклала дружина експрем'єр-міністра в Instagram. 

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Британський урядовець прибув разом з дружиною та трьома дітьми на весілля в Індію. Одружуються 29-річний Анант Амбані, син мільярдера Мукеша Амбані, і його 29-річна кохана — Радика Мерчант, дочка мільярдера Вірена Мерчанта.

60-річний Борис Джонсон приїхав у Мумбаї з родиною.  Дружина Керрі вдягнула індійське сарі, однак чоловік залишився у звичному для себе костюмі. Він протанцював з родиною всю ніч.

Борис та Керрі Джонсон з дітьми на весіллі в Індії. Фото: instagram/borisjohnsonuk
Борис та Керрі Джонсон з дітьми на весіллі в Індії. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Керрі вдягнула сукню ніжного сіро-сріблястого відтінку від Leepakshi Ellawadi. Діти також з'явились в одязі, типовому для індійської культури. 

Діти Бориса Джонсона в індійському вбранні. Фото: instagram/borisjohnsonuk
Діти Бориса Джонсона в індійському вбранні. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Відомо, що пара з малятами залишилась і на другий день святкування. Жінка показала свій новий образ, і він не менш розкішний.  

Керрі Джонсон в індійському сарі. Фото: instagram/borisjohnsonuk
Керрі Джонсон в індійському сарі. Фото: instagram/borisjohnsonuk

Нагадаємо, на весілля століття прилетіли Кім та Хлої Кардаш'ян. Вони шокували публіку відвертим сарі та сотнями коштовностей. Також привітати наречених приїхали зірки Боллівуду.  

Індія весілля Борис Джонсон Велика Британія уряд зірки

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