Танцовщицы Елене Шоптенко провели операцию на ноге в Австрии - причины

Украинский хореограф Елена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Победительница "Танцев со звездами" Елена Шоптенко травмировала ногу, поэтому ей пришлось сделать операцию. Теперь ее ждет длительная реабилитация.

Об этом хореограф рассказала в Instagram.

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Известный украинский хореограф Елена Шоптенко рассказала, что 30 марта ей сделали операцию на ноге.

"День сегодня начинается не с кофе. Операция и после, наконец, реабилитация", — написала звезда.

Танцовщица Елена Шоптенко в больнице. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

После хирургического вмешательства Шоптенко показала, как выглядит ее тело. Она отметила, что все прошло успешно, хотя были и определенные сложности. Танцовщица очень благодарна всем поклонникам за заботу.

"Друзья, я вам так благодарна за пожелания и заботу! Все прошло хорошо, хотя ситуация оказалась немного сложнее, чем ожидалось. Ваши слова поддержки очень помогают и я невероятно это ценю!" — написала она.

Танцовщица Елена Шоптенко в больнице. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцовщица Елена Шоптенко в больнице. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Что произошло с Еленой Шоптенко

Хореограф недавно сообщила, что давно нуждалась в уменьшении нагрузки. Впрочем, это сделала не она, а несчастный случай. У нее порвались две связки коленного сустава. Она уже тогда отметила неизбежную операцию и реабилитацию в течение двух месяцев.

"Я не буду говорить, насколько для меня важны ноги и какие у меня сейчас ощущения, таких травм у меня не было никогда. Однако внутри есть уверенность, что через некоторое время все будет как раньше, потому что я, как минимум, сделаю для этого все возможно. Ближайшие 2 месяца точно никаких занятий и мастер-классов, однако, воспринимаю всю эту ситуацию как возможность наконец-то сделать то, на что никогда не хватало времени", — написала тогда звезда.

Напомним, жене Виктора Павлика также провели операцию. Также Арнольд Шварценеггер впервые показал свой кардиостимулятор, теперь контролирующий его сердце.