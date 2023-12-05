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Тарас Тополя с окровавленной головой рассказал о волонтерстве

5 декабря 2023 17:32
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Тарас Тополь с окровавленной головой рассказал о волонтерстве
Группа "Антитила". Фото: instagram.com/antytila_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

В международный День волонтера певец Тарас Тополя поделился своими эмоциями от волонтерства. Артист говорит, что не перестает с коллегами бороться за свободу страны.

Фотографиями с поездок в разные направления Украины певец поделился в социальной сети.

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Певец Тарас Тополя активно помогает ВСУ. Артист признается, что волонтерство с 2014 года является неотъемлемой частью как жизни группы ''Антитела'', так и их творчества.

 

 

Тарас Тополь. Фото: instagram.com/antytila_official/
Тарас Тополя. Фото: instagram.com/antytila_official/

"Сегодня наше дело продолжается в деятельности нашего благотворительного фонда и обеспечением военного фронта жизненно необходимыми вещами. Все наши ресурсы в тылу и на передовой направлены только на одно — враг должен быть уничтожен", — говорит артист и демонстрирует фотографии, как во время одной из поездок они с коллективом попали в ДТП. На фото Тополя изображен с окровавленной головой.

Тополя убеждает, что явление волонтерства — это уникальная страница в истории независимой Украины и пример для всего мира. Десятки тысяч людей по всей стране, которые неустанно, ежесекундно работают во благо нашего государства и во благо войска.

"С 2014 года украинское волонтерство пошло на войну, и именно там, на фронте, люди делают титаническое дело для того, чтобы Украина существовала. А мы, в тылу, должны стоять все плечом к плечу за нашу страну, продолжая неустанную работу. И так должно быть до Победы. С праздником всех нас — с Международным днем волонтера!" — говорит Тополя.

Напомним, Приходько прокомментировала громкий скандал с группой "Антитела".

Ранее группа "Антила" не отменила концерт в Дублине, где продолжаются протесты.

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