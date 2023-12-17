Тарас Тополя ответил на критику от Жени Галича о "Фортеце Бахмут"

Тарас Тополя в шоу "Розмова". Фото: скриншот видео

Фротмен группы "Антитела" гневно ответил на публичные заявления певца Жени Галича о песне "Фортеця Бахмут". Он считает, что ему нужно увидеть войну своими глазами, а потом уже высказывать свое мнение.

Музыкант рассказал об этом в интервью-шоу "Розмова".

Читайте также:

Тарас Тополь написал "Крепость Бахмут" после поездки на фронт

Тарас Тополя заявил, что ему безразлично мнение других музыкантов о его творчестве. Особенно это касается трека "Фортеця Бахмут", ведь музыкант написал ее из собственных переживаний и эмоций.

"Мне пох*й, что говорит Женя Галич и другие музыканты. Относительно того, нужна ли эта песня... Пусть Женя пройдет через то, что прошли "Антитела", потом понаписывает свои песни, на которые мне также будет пох*й . Реакции других я обсуждать не хочу", — резко высказался Тарас Тополя.

Фротмен сказал, что эта песня была очень нужна тогда, когда в Бахмуте велись активные бои с россиянами. Этот трек поднимал дух и внушал надежду украинским военным. Тарас Тополя отметил, что ему важны комментарии от бойцов ЗСУ, а не тыловых музыкантов.

"Фортеця Бахмут" — она была нужна. Эту песню поют военные. Об этой песне уже массу комментариев дали военные. Для меня это является самым большим показателем, нужна ли она была. Да, нужна! Эта песня написана из собственных переживаний. Там каждое слово, где речитатив, это все переживания. Это все то, сквозь что мы проходили. Было ясно осознание, что это нужно сделать тогда, в тот момент, чтобы поднять дух. И она случилась, и она работает. Все остальное меня мало смущает", — объяснил музыкант.

Женя Галич назвал "Крепость Бахмут" спекуляцией

Лидер группы O.Torvald грубо высказался о новой на тот момент песне "Антител" во время интервью на YouTube-канале "Прямая красная".

По его мнению, эта песня — байрактарщина, то есть спекуляция на тему войны.

"Байрактарщина — это спекуляция на тех или иных темах, потому что это популярно. Но еще есть хайпожоры, которые используют в своих песнях, творчестве то, что бьет ниже пояса. Хотите прямо? Это песня "Фортеця Бахмут" в то время, когда происходят события в Бахмуте. Как к этому относиться? Меня это раздражает. Говорю как есть. Для многих эта песня стала поддерживающей. История в том, что можно говорить о байрактарщине как о явлении, но некоторым людям это действительно нужно. Но я к этому отношусь отрицательно" , — подчеркнул артист.

Напомним, что фронтмен группы "Антитела" прокомментировал методы работы ТЦК.

Ранее группа "Антитела" получила отличие "Волонтерская доблесть".