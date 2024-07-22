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Тарас Цымбалюк попал в скандал из-за российских песен

22 июля 2024 13:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Цымбалюк оскандалился из-за отдыха — детали
Украинский актер Тарас Цымбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский актер и звезда сериала "Кайдешева сім’я" Тарас Цымбалюк попал в скандал из-за отдыха со скандальным блогером Анной Алхим. Артист развлекался под песни русских и белорусских исполнителей.

Соответствующие кадры блоггер Анна Алахим опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

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Актер вместе со своей любимой, ресторатором Светланой Готочкиной, провел выходные в компании скандального блогера Анны Алхим и ее друзей. Они вместе плавали в бассейне, жарили шашлык, пели и танцевали.

На опубликованных кадрах гости вечеринки развлекаются под известные хиты российских и белорусских артистов — Земфиры, группы "Леприконсы" и Сергея Мазаева.

Земфира и "Леприконсы" осудили кровавую политику Кремля, хотя певица откровенно призналась, что продолжает платить налоги в бюджет России. А вот Сергей Мазаев является путинистом и активно поддерживал кровавого диктатора на последних президентских выборах.

Отдых актера прокомментировала популярный блогер Алина Доротюк. Она показала зрителям кусочек из интервью актера, записанное в июне 2022 года, где он рассказывает о важности украинского языка.

"К слову, Сергей Мазаев, тот что поет про Арбат, был одним из тех артистов, которые топили за Путина и его режим на последних президентских выборах. Я попросила о комментарии у Тараса, но он отказался комментировать эту ситуацию. Морали не будет. Есть только выводы. К сожалению, неутешительные", — написала Доротюк.

Напомним, мы писали о том, что украинский актер Тарас Цымбалюк показал архивные фото из школы. А также артист попал в конфуз из-за подарка любимой.

скандал блогеры Тарас Цымбалюк украинские звезды российские звезды Анна Алхим

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