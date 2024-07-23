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Тарас Цымбалюк прокомментировал скандал с русскими песнями

23 июля 2024 17:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Цымбалюк отреагировал на хейт украинцев
Украинский актер Тарас Цымбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Недавно известный украинский актер и звезда сериала "Кайдешева семья" Тарас Цымбалюк попал в скандал из-за развлечений под песни российских и белорусских исполнителей. Артисту обидно потому, что "достаточно одной ошибки" для того, чтобы украинцы с "огромной радостью смешали с г*вном".

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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Накануне сетью разлетелись кадры, на которых актер вместе со скандальным блогером Анной Алхим отдыхает в бассейне под известные хиты российских и белорусских артистов — Земфиры, группы "Леприконсы" и путиниста Сергея Мазаева. При этом актер с начала войны рассказывал о важности украинского языка в нашем обществе. Украинцы обвинили Цимбалюка в лицемерии.

Тарас Цымбалюк прокомментировал скандал с российскими песнями - фото 1
Украинский актер Тарас Цымбалюк отреагировал на скандал. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Артист не смолчал и открыто признал ошибку. Впрочем, его оскорбили слова, которые он услышал от украинцев.

"Все уже прокляли меня? Все пожелали смерти мне и моим близким? То, что публичный человек появляется в соц пространстве и по фону включают враждебную музыку — это про*об. ЭТО МОЙ ГРУБЫЙ ПРО*ОБ! Я это признаю и не собираюсь сейчас это смахивать на обстоятельства. Также не хочу оправдываться и списывать на то, что и кто включал. Про*об — есть про*об! И он только мой", — написал он.

Цымбалюк добавил о том, что война изменила украинцев и они замечают только плохое. Его обидело то, что наш народ в такое непростое время забывает о том, что он сделал для страны.

"Но, собственно говоря, мне не надо мне забывать, что кроме волонтерства и производства украинских фильмов и сериалов, я - публичный человек, который всегда под лупой! И здесь стоит сделать выводы не только мне. На своем примере хочу попросить украинцев с аудиторией быть бдительными! Осознайте, за вами идут люди. Как показывает практика, вы можете помогать стране годами, быть примером и кумиром, но достаточно одной ошибки и вас с огромной радостью смешают с г*вном", — добавил он.

Напомним, мы писали о том, что украинский актер Тарас Цымбалюк показал архивные фото из школы. А также артист попал в конфуз из-за подарка любимой.

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