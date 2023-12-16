Тарас Цымбалюк отмечает день рождения — что пожелал себе актер

Актер Тарас Цымбалюк. Фото: Instagram/taras.tsymbaliuk

Актер театра и кино Тарас Цымбалюк отмечает день рождения. Звезде исполнилось 34 года. По этому поводу Тарас написал большой пост, в котором, кроме благодарности ВСУ, публично пожелал себе многое.

Соответствующая публикация появилась в социальных сетях Цымбалюка.

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День рождения Тараса Цымбалюка

По словам актера, ежегодно в этот день он привык благодарить родных, близких, что делают его жизнь более содержательной, глубокой. Тарас поблагодарил себя за чувство верных слоев духа авантюризма.

"Иногда нужно рисковать и показывать этой жизни свой характер. Я желаю больше работать, больше донатить, больше быть причастным к культивации украинского кинематографа! Опять же, благодарность ВСУ, что сейчас есть возможность сниматься в двух полнометражных фильмах, которые в 2024-м увидят украинцы и не только", — написал Тарас.

Тарас пожелал еще больше быть собой, больше уметь ценить людей, учиться больше мечтать. В комментариях под публикацией одной из первых коллегу поздравила коллега и подруга Цимбалюка, актриса Наталка Денисенко.

"Тарасик, с днем рождения, друг! Будь счастлив, реализован под мирным небом Украины", — написала она.

Также теплые слова оставили шоумен Никита Добрынин, актер Евгений Олейник и другие представители украинского шоу-бизнеса.

Комментарии под сообщением Тараса Цымбалюка. Скриншот: Instagram/taras.tsymbaliuk

Напомним, ранее мы писали, какое мероприятие устроит на свой день рождения Наталья Денисенко. Также мы рассказывали, что рэпер Потап пишет новую песню о деньгах и бедности в Барселоне.