Тарас Цымбалюк отмечает день рождения — что пожелал себе актер
Актер театра и кино Тарас Цымбалюк отмечает день рождения. Звезде исполнилось 34 года. По этому поводу Тарас написал большой пост, в котором, кроме благодарности ВСУ, публично пожелал себе многое.
Соответствующая публикация появилась в социальных сетях Цымбалюка.
День рождения Тараса Цымбалюка
По словам актера, ежегодно в этот день он привык благодарить родных, близких, что делают его жизнь более содержательной, глубокой. Тарас поблагодарил себя за чувство верных слоев духа авантюризма.
"Иногда нужно рисковать и показывать этой жизни свой характер. Я желаю больше работать, больше донатить, больше быть причастным к культивации украинского кинематографа! Опять же, благодарность ВСУ, что сейчас есть возможность сниматься в двух полнометражных фильмах, которые в 2024-м увидят украинцы и не только", — написал Тарас.
Тарас пожелал еще больше быть собой, больше уметь ценить людей, учиться больше мечтать. В комментариях под публикацией одной из первых коллегу поздравила коллега и подруга Цимбалюка, актриса Наталка Денисенко.
"Тарасик, с днем рождения, друг! Будь счастлив, реализован под мирным небом Украины", — написала она.
Также теплые слова оставили шоумен Никита Добрынин, актер Евгений Олейник и другие представители украинского шоу-бизнеса.
Напомним, ранее мы писали, какое мероприятие устроит на свой день рождения Наталья Денисенко. Также мы рассказывали, что рэпер Потап пишет новую песню о деньгах и бедности в Барселоне.
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