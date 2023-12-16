TAYANNA посвятила свою новую песню родителям

TAYANNA в клипе "Род мой". Фото: стопкадр из клипа

Украинская певица TAYANNA представила новый трек — "Род мой". Она посвятила песню своим ближайшим людям.

Звезда опубликовала клип в своем YouTube.

Читайте также:

TAYANNA в песне поблагодарила родителей за все

Певица призналась, что написала слова в песню еще год назад, но выпустить решила перед Рождеством. Она считает, что это лучшее время, чтобы поблагодарить родителей и объединить свою семью. Она хочет, чтобы каждая семья была вместе.

"Род мой" — это трек с мощной энергетикой, ведь он переполнен словами благодарности и любви к родителям и к своему роду. Песня не просто рассказывает о семейных ценностях, но и объединяет нас в большой род, который является Украиной", — объяснила идею автора в описании к клипу.

В клипе снялся Национальный академический оркестр народных инструментов Украины. Музыканты усилили вокал певицы и трек зазвучал душевно и по-домашнему.

Напомним, что группа "Без Обмежень" выпустила чувственный дуэт вместе с TAYANNA.

Ранее TAYANNA прокомментировала выступление на свадьбе фигуранта "пьяных вечеринок".