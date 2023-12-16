TAYANNA присвятила свою нову пісню батькам

TAYANNA у кліпі "Роде мій". Фото: стопкадр з кліпу

Українська співачка TAYANNA презентувала новий трек — "Роде мій". Вона присвятила пісню своїм найближчим людям.

Зірка опублікувала кліп у своєму YouTube.

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Співачка зізналась, що написала слова до пісні ще рік тому, але випустити вирішила перед Різдвом. Вона вважає, що це найкращий час, щоб подякувати батькам та об'єднати свою сім'ю. Вона бажає, щоб кожна родина була разом.

"Роде мій" ­ —­­­­ це трек з потужною енергетикою, адже він переповнений словами вдячності та любові до батьків та до свого роду. Пісня не просто розказує про сімейні цінності, але й об'єднує нас у великий рід, що є Україною", — пояснила ідею авторка у описі до кліпу.

У кліпі відзнявся Національний академічний оркестр народних інструментів України. Музиканти підсилили вокал співачки і трек зазвучав душевно та по-домашньому.

Нагадаємо, що гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" випустив чуттєвий дует разом з TAYANNA.

Раніше TAYANNA прокоментувала виступ на весіллі фігуранта "п'яних вечірок".