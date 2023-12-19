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TAYANNA рассказала, общается ли ее сын с отцом — российским продюсером

19 декабря 2023 12:31
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
TAYANNA рассказала, общается ли ее сын с отцом – российским продюсером
TAYANNA с сыном. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

TAYANNA рассказала об отношениях ее 10-летнего сына Даниэля с его отцом, саунд-продюсером Егором Глебом, который до полномасштабного вторжения жил и работал в России.

Об этом певица рассказала шеф-повару Евгению Клопотенко в его программе "Пекельні борошна" .

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"То он есть, то его нет"

Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом TAYANNA, была в браке с саунд-продюсером Егором Глебом до 2014 года. У пары есть сын Даниэл.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Мужчина по национальности украинец и до 20 лет жил в Киеве, а затем перебрался в Москву строить карьеру в сфере шоу-бизнеса. Он сотрудничал с лейблом Black Star российского рэпера-путиниста Тимати, несмотря на то, что тот не раз поддерживал российскую агрессию против нашей страны.

 

Егор Глеб
Егор Глеб с сыном. Фото: Instagram

Всего в официальном браке бывшие влюбленные прожили три года. Ранее певица заявляла, что была жертвой домашнего насилия: Егор ее избивал.

После расставания с Решетняк, продюсер встречался с певицей-изменницей Ани Лорак. Они какое-то время даже жили вместе, после чего тоже разошлись.

TAYANNA рассказала, что Егор не всегда интересуется сыном. Он может появиться раз в какое-то время. Сейчас Даниэль с ним не общается.

 

"Сейчас нет. У него вообще наплывами просыпается любовь к ребенку. То он есть, то его нет. Зимой, почти год назад был такой наплыв, виделись с ним. Мы прилетели в Дубай. Я хотела, чтобы Даниэль с ним пообщался, повидался. И поскольку он пережил очень большой стресс с началом полномасштабного вторжения, я хотела, чтобы он душевно успокоился, побыл с отцом немного. Он побыл. И мы уехали назад",  — рассказала Решетняк.

Ранее певица рассказывала, что Егор, по словам его мамы, после начала полномасштабного вторжения уехал из России в США. Сейчас продюсер, вероятно, находится в Арабских Эмиратах.

Напомним, TAYANNA посвятила свою новую песню родителям.

Также мы писали, что TAYANNA впервые прокомментировала выступление на свадьбе фигуранта "пьяных вечеринок".

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