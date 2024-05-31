TAYANNA рассказала о том, как отомстила бывшему.

Украинская певица TAYANNA. Фото: скриншот с интервью

Известная украинская певица TAYANNA поделилась подробностями своей личной жизни. Звезда вспомнила, как в юности повредила автомобиль своему парню, когда узнала о его измене.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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TAYANNA о мести

Певица поделилась историей из своей "бурной" молодости. Звезда вспомнила, как из-за сильной обиды на любимого она решилась на жесткую месть. Любимый предал 18-летнюю TAYANNA и она вместе с подружкой изуродовала его автомобиль битой.

"Было один раз, когда я встречалась с парнем, я узнала, что он мне изменил, об этом говорили все Черновцы. И я напилась. Пошла к подружке и говорю: "Давай выпьем для храбрости". И я нашла или палку, или биту, и разбила ему машину. Просто расфигачила в хлам. Где-то 18 лет было мне. Я дала жару", — поделилась звезда.

Украинская певица TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Певица добавила, что сейчас она научилась справляться со своим вспыльчивым характером и не готова к таким поступкам в сознательном возрасте.

Напомним, TAYANNA снялась в стильной рекламе платков. А также певица честно призналась, что происходит в ее личной жизни.