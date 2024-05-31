Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow TAYANNA жорстко помстилася хлопцю, який її зрадив arrow

TAYANNA жорстко помстилася хлопцю, який її зрадив

31 травня 2024 16:20
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
TAYANNA розповіла про те, як помстилася колишньому — деталі
Українська співачка TAYANNA. Фото: скриншот з інтерв'ю
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка TAYANNA поділилася подробицями свого особистого життя. Зірка пригадала, як у юності пошкодила автівку своєму хлопцю, коли дізналася про його зраду.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Читайте також:

TAYANNA про помсту

Співачка поділилася історією із своєї "бурхливої" молодості. Зірка пригадала, як через сильну образу на хлопця, якого кохала, вона наважилася на жорстку помсту. Коханий зрадив 18-річну TAYANNA і вона разом із подружкою понівечила його автомобіль битою.

"Було один раз, коли я зустрічалася з хлопцем, я дізналася, що він мені зрадив, про це говорили всі Чернівці. І я напилася. Пішла до подружки і кажу: "Давай вип'ємо для хоробрості". І я знайшла або палицю, або биту, і розбила йому машину. Просто розфігачила в хлам. Десь 18 років було мені. Я дала жару", — поділилася зірка.

TAYANNA про помсту зраднику
Українська співачка TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Співачка додала, що зараз вона навчилася справлятися зі своїм запальним характером та не готова до таких вчинків у вже свідомому віці.

Нагадаємо, TAYANNA знялась у стильній рекламі хустин. А також співачка чесно зізналася про те, що відбувається у її особистому житті.

помста
Слава Дьомін
Tayanna
українські зірки
зрада
кохання
відносини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище