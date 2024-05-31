TAYANNA розповіла про те, як помстилася колишньому — деталі

Українська співачка TAYANNA. Фото: скриншот з інтерв'ю

Відома українська співачка TAYANNA поділилася подробицями свого особистого життя. Зірка пригадала, як у юності пошкодила автівку своєму хлопцю, коли дізналася про його зраду.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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TAYANNA про помсту

Співачка поділилася історією із своєї "бурхливої" молодості. Зірка пригадала, як через сильну образу на хлопця, якого кохала, вона наважилася на жорстку помсту. Коханий зрадив 18-річну TAYANNA і вона разом із подружкою понівечила його автомобіль битою.

"Було один раз, коли я зустрічалася з хлопцем, я дізналася, що він мені зрадив, про це говорили всі Чернівці. І я напилася. Пішла до подружки і кажу: "Давай вип'ємо для хоробрості". І я знайшла або палицю, або биту, і розбила йому машину. Просто розфігачила в хлам. Десь 18 років було мені. Я дала жару", — поділилася зірка.

Українська співачка TAYANNA. Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Співачка додала, що зараз вона навчилася справлятися зі своїм запальним характером та не готова до таких вчинків у вже свідомому віці.

Нагадаємо, TAYANNA знялась у стильній рекламі хустин. А також співачка чесно зізналася про те, що відбувається у її особистому житті.