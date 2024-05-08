Tayanna призналась, какая песня спасла ее от тюрьмы

Певица Tayanna. Фото: менеджмент проекта

Певица Tayanna говорит, что своей главной песней считает хит американской рок-группы Bon Jovi "It's my life". Эта песня ассоциируется у артистки с крайне тяжелым периодом ее жизни, ведь однажды она спасла певицу от тюрьмы.

Об этом певица рассказала в проекте "Пісня мого життя".

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Певица говорит, что в ее детстве, которое прошло в Черновцах, почти все женщины ездили в Польшу, чтобы возить товар. В основном это была контрабанда: сигареты, водка, спортивные костюмы, носки, то есть все, что можно было напихать в чемодан.

"Моя мама еще с 2000-х годов ездила в Польшу, у нас многодетная семья, нас четверо. Папа оставался с нами, пока мама ездила зарабатывать деньги. Однажды настал момент, когда мне нужно было поступать в университет и это была классная музыкальная академия в Кракове, в которую меня брали бесплатно за талант. Но у нас не было средств на жизнь там", — говорит артистка.

Тогда им с матерью приходилось ездить и зарабатывать деньги. Артистке тогда было 15 лет, они с мамой снова уехали в Польшу.

"Помню маму, у которой почки были опущены ниже, чем нужно, потому что она таскала эти сумки. Мы приехали в Пшемышель, выходим из поезда и как раз в тот день был рейд, когда вышла полиция и забрала всех из поезда. Нас повезли в участок. Мне было 15 лет, я вообще не понимала, что происходит. Тогда было очень страшно, меня еще такая злоба брала: разве вы не понимаете, что мы ездим не от того, что нам классно, а потому что нам нужно заработать деньги, чтобы как-то жить", — говорит Tayanna.

Тогда певица была в шаге от тюрьмы, но ее спасло пение.

"Нас привезли в отделение. Помню, сидит передо мной полицейский, что-то выписывает. Я спрашиваю: "Что вам спеть?". И поскольку я очень любила Bon Jovi, выбрала песню "It's my life". И я ее спела не по -рокерски, а очень нежно в своей манере. Смотрю на полицейского, а он плачет, собирает эту бумагу и выбрасываетв мусорник. Смотрю на маму, мама на меня. Мы те носки, эти сигареты упаковываем обратно в чемодан. Они паспорта отдали, спросили, куда едем и помогли нам выбраться оттуда", — говорит певица.

Напомним, TAYANNA снялась в стильной рекламе платков. А раньше TAYANNA показала клип, в котором нежно спела о любви.