Tayanna зізналася, яка пісня врятувала її від в'язниці

Співачка Tayanna. Фото: менеджмент проєкту

Співачка Tayanna каже, що своєю головною піснею вважає хіт американського рок-гурту Bon Jovi "It's my life". Ця пісня асоціюється у артистки з вкрай важким періодом її життя, адже вона одного разу врятувала співачку від в’язниці.

Про це співачка розповіла у проєкті "Пісня мого життя".

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Співачка говорить, що у її дитинстві, яке пройшло в Чернівцях, майже всі жінки їздили до Польщі, аби возити товар. В основному це була контрабанда: цигарки, горілка, спортивні костюми, шкарпетки, тобто все що можна було напхати до валізи.

"Моя мама ще з 2000-х років їздила до Польщі, в нас багатодітна сім’я, нас четверо. Тато залишався з нами, поки мама їздила заробляти гроші. Одного дня настав момент, коли мені потрібно було вступати до університету і це була класна музична академія у Кракові, в яку мене брали безкоштовно за талант. Але в нас не було коштів на життя там", — говорить артистка.

Тоді їм з мамою доводилося їздити і заробляти гроші. Артистці тоді було 15 років, вони з мамою знову поїхали до Польщі.

"Пам’ятаю маму, в якої нирки були опущені нижче, ніж потрібно, бо вона тягала ці сумки. Ми приїхали до Пшемисля, виходимо з потягу і якраз того дня був рейд, коли вийшла поліція і забрала всіх з потягу. Нас повезли до відділку. Мені було 15 років, я взагалі не розуміла, що відбувається. Тоді було дуже страшно, мене ще така злість брала: хіба ви не розумієте, що ми їздимо не від того, що нам класно, а тому що нам потрібно заробити гроші, щоб якось жити", — каже Tayanna.

Тоді співачка була за крок до в’язниці, але її врятував спів.

"Нас привезли у відділок. Пам’ятаю, сидить переді мною поліцейський, щось виписує. Я питаю: "Що вам заспівати?". І оскільки я дуже любила Bon Jovi, обрала пісню "It's my life". І я її заспівала не по-рокерськи, а дуже ніжно зі своєю манерою. Дивлюсь на поліцейського, а він плаче, збирає цей папір і викидає у смітник. Дивлюсь на маму, мама на мене. Ми ті шкарпетки, ті сигарети впаковуємо назад у валізу. Вони паспорти віддали, запитали, куди їдемо і допомогли нам вибратися звідти", — каже співачка.

Нагадаємо, TAYANNA знялась у стильній рекламі хустин. А раніше TAYANNA показала кліп, в якому ніжно заспівала про кохання.