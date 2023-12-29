Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тейлор Свифт помогла выйти на свободу известной убийце arrow

Тейлор Свифт помогла выйти на свободу известной убийце

29 декабря 2023 15:35
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Тейлор Свифт помогла выйти на свободу известной убийце
Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

32-летняя американка Джипси Роуз Бланшар, убившая свою мать после лет медицинских издевательств, шокировала признанием. Песни Тейлор Свифт помогли ей пережить самые плохие годы ее жизни.

Об этом пишет TMZ.

Читайте также:

Тейлор Свифт вдохновила Джипси Роуз Бланшар

Известная преступница, попросившая онлайн-бойфренда убить ее мать после лет медицинского насилия, вышла из тюрьмы.

Джипси Роуз Бланшар с детства страдала от насилия со стороны матери Клодин "Ди-Ди" Бланшар. Женщина страдала делегированным синдромом Мюнхгаузена — психическим расстройством, при котором родители преувеличивают или придумывают болезни своих детей.

Мать Джипси кормила ее медикаментами, удаляла зубы, уменшала ее возраст и наносила травмы.

Джипс Роуз в тюрьме. Фото: People
Джипс Роуз в тюрьме. Фото: People

После убийства матери девушку посадили за решетку на 10 лет, а ее бойфренду Николасу Годеджону присудили пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Чувствовать себя лучше девушке помогала музыка Тейлор Свифт. Преступница всегда была фанаткой певицы.

Джипси говорит, что треки Тейлор помогли ей пережить травматический опыт, который она испытала от матери и 7 лет в тюрьме.

Мать Клодин "Ди-Ди" Бланшар
Джипси со своей мамой Клодин "Ди-Ди" Бланшар. Фото: People

Девушка тратила деньги, которые ей отправлял отец в тюрьму на покупку альбомов Свифт. Она собирала все выпуски, даже переиздание.

Песни певицы вдохновили убийцу обрести свободу, которую она и получила несколько дней назад по условно-досрочному увольнению.

Джипси надеется встретиться со своим кумиром хотя бы раз в жизни.

Ранее известна причина смерти фанатки Тейлор Свифт на концерте в Рио.

Напомним, как Тейлор Свифт отметила свое 34-летие в компании звездных друзей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме