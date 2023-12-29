Тейлор Свифт помогла выйти на свободу известной убийце

Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/

32-летняя американка Джипси Роуз Бланшар, убившая свою мать после лет медицинских издевательств, шокировала признанием. Песни Тейлор Свифт помогли ей пережить самые плохие годы ее жизни.

Об этом пишет TMZ.

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Известная преступница, попросившая онлайн-бойфренда убить ее мать после лет медицинского насилия, вышла из тюрьмы.

Джипси Роуз Бланшар с детства страдала от насилия со стороны матери Клодин "Ди-Ди" Бланшар. Женщина страдала делегированным синдромом Мюнхгаузена — психическим расстройством, при котором родители преувеличивают или придумывают болезни своих детей.

Мать Джипси кормила ее медикаментами, удаляла зубы, уменшала ее возраст и наносила травмы.

Джипс Роуз в тюрьме. Фото: People

После убийства матери девушку посадили за решетку на 10 лет, а ее бойфренду Николасу Годеджону присудили пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Чувствовать себя лучше девушке помогала музыка Тейлор Свифт. Преступница всегда была фанаткой певицы.

Джипси говорит, что треки Тейлор помогли ей пережить травматический опыт, который она испытала от матери и 7 лет в тюрьме.

Джипси со своей мамой Клодин "Ди-Ди" Бланшар. Фото: People

Девушка тратила деньги, которые ей отправлял отец в тюрьму на покупку альбомов Свифт. Она собирала все выпуски, даже переиздание.

Песни певицы вдохновили убийцу обрести свободу, которую она и получила несколько дней назад по условно-досрочному увольнению.

Джипси надеется встретиться со своим кумиром хотя бы раз в жизни.

Ранее известна причина смерти фанатки Тейлор Свифт на концерте в Рио.

Напомним, как Тейлор Свифт отметила свое 34-летие в компании звездных друзей.