Тейлор Свифт написала песню "Cassandra" о скандале с Канье Вестом и Ким Кардашьян — видео

Рэпер Канье Вест и певица Тейлор Свифт. Фото: AP

Самая популярная певица в мире Тейлор Свифт выпустила новый лирический альбом The Tortured Poets Department. Одна из песен предположительно посвящена скандалу с рэпером Канье Вестом и его бывшей женой Ким Кардашьян.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Песня Тейлор Свифт Cassandra о клевете Канье Веста

Поклонники Тейлор Свифт обнаружили сокровенный смысл в ее новом треке Cassandra. Они считают, что основой текста стала история с Канье Вестом и Ким Кардашьян.

"Они знали, они знали, они знали все время... Семья, чистая жадность, линия христианского хора", — говорится в песне.

Свифт словно намекает на богатство семьи Кардашьян и церемонии воскресной службы Веста.

"Они все ничего не сказали. Кровь густая, но ничего не похоже на платежную ведомость. Готова поспорить, что никогда не молились за мою душу. Вы можете обозначить мои слова, что я сказала это первой. Во время утреннего предупреждения никто не услышал", — поет Тейлор.

Поклонники звезды восприняли эти строки как интерпретацию отредактированного звонка Кардашьян, слившегося в сеть в 2016 году. Таким образом Свифт якобы "поймали" на лжи.

Также само название трека Cassandra красноречиво намекает на старый скандал. Это ведь имя девушки из греческой мифологии, которая пыталась предупредить Трою о гибели, но ей никто не поверил.

Асолютно также Тейлор в 2016 году никто не слушал. Хотя она пыталась предупредить об ужасных Канье и Ким. Весь мир был против нее. Поэтому звезда переживала самые плохие дни своей жизни, огромную волну хейта в одиночестве.

Тейлор Свифт высмеяла Ким Кардашьян в песне thanK you aIMee

Этот трек посвящен бывшей подружке Свифт, а теперь уже врагу Ким Кардашьян. Главные буквы в названии образуют ее имя — "KIM" и это не случайность. В песне певица поет о победе над хулиганкой из средней школы.

"Когда я представляю свой родной город. Твоя бронзовая статуя загара", — поет звезда с намеком на известный цвет кожи Кардашьян.

Также звезда рассказывает о ней как о девушке, которая "написала тысячу песен, которые вы считаете некрутыми", и "построила наследие, которое вы не сможете отменить". Кроме того, Тейлор заявила, что ничего бы не произошло, "если бы его не было с тобой". Она словно понимает, что во всем виноват Канье Вест.

Что произошло между Тейлор Свифт, Канье Вестом и Ким Кардашьян

Рэпер Канье Вест выпустил песню Famous. В тексте были строки об интимных связях с Тейлор Свифт и публичное оскорбление.

"Я чувствую, что мы с Тейлором все еще можем заниматься сексом. Почему? Я сделал эту с*ку известной", — пел Вест.

Свифт была возмущена. И требовала удалить трек, ведь она не разрешала вспоминать ее в песне. Однако в то время жена рэпера Ким Кардашьян опубликовала запись телефонного разговора между ними. Аудио отредактировали так, будто Тейлор согласовала эти строки с Вестом.

Мир перешел на сторону звездной пары. Правда, стала известной только в 2020 году. Тогда показали полную версию разговора, в котором Свифт говорит, что не знала о том, что ее будут оскорблять в треке.

После инцидента ни Канье, ни Ким не извинялись. Они сделали вид, что ничего не произошло.

Рэпер Канье Вест и теледива Ким Кардашьян. Фото: instagram/kimkardashian

Напомним, певица Тейлор Свифт вошла в список звездных миллиардеров. Также фото звезды слили на сайт для взрослых — как она отреагировала.