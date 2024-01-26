Тейлор Свифт возмущена появлением своего изображения на сайте для взрослых

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Певица Тейлор Свифт "взбешена" изображениями искусственного интеллекта, которые распространяются в Интернете, и планирует судебный иск против ресурса для взрослых, на котором они размещены. Певица является последней мишенью веб-сайта, который нарушает законы и продолжает опережать отряды киберпреступников.

Об этом пишет Daily Mail.

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На этой неделе на сайт для взрослых были загружены десятки графических изображений, показывающих Свифт в серии откровенных образов. Вскоре их распространили на X, Facebook, Instagram и Reddit.

Источник, близкий к Свифт, сообщил: "Решается, будет ли подан судебный иск, но есть одна вещь, которая очевидна: эти фальшивые изображения, созданные ИИ, оскорбительны, эксплуатационны и сделаны без согласия Тейлор. Аккаунт Twitter, который их опубликовал, больше не существует. Эти изображения должны быть удалены отовсюду, где они есть, и никто не должен рекламировать их. Семья и друзья Тейлор разъярены, как и ее поклонники. Необходимо принять законодательство, чтобы предотвратить это опять".

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Согласно анализу независимой исследовательницы Женевьев О, предоставленной Associated Press в декабре, в этом году в Интернете было опубликовано более 143 000 новых фейковых видео. Проблема усугубляется тем, что тролли в социальных сетях репостят изображения.

"Очевидно, что технологии искусственного интеллекта развиваются быстрее, чем необходимые правила. Независимо от того, жертва Тейлор Свифт, или любой другой человек в нашей стране, мы должны установить гарантии для борьбы с этой тревожной тенденцией", — сказал конгрессмен от Нью- Джерси Том Кин-младший.

Свифт пока не прокомментировала распространение изображений.

Откровенный материал, созданный искусственным интеллектом, наносит огромный вред женщинам и детям и набирающий популярность в Интернете с беспрецедентной скоростью.

Отчаянно отыскивая решения, пострадавшие семьи заставляют законодателей ввести надежные гарантии для жертв.

Правозащитники и некоторые юридические эксперты также призывают к федеральному регулированию, которое могло бы обеспечить единую защиту по всей стране и направить четкое послание преступникам.

Напомним, Тейлор Свифт стал "Человеком года" по версии журнала Time.

Ранее Тейлор Свифт побила рекорд Элвиса Пресли.