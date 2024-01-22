Тейлор Свифт приехала поддержать любимого в пальто за 1800 долларов
Популярная певица Тейлор Свифт приехала поддержать своего бойфренда Тревиса Келса на футбольную игру. Она надела белоснежную куртку от известного бренда.
Об этом пишет издание People.
Тейлор Свифт болела за своего парня Тревиса Келса в Буффало
34-летняя певица Тейлор Свифт прибыла в Буффало, штат Нью-Йорк, чтобы болеть за своего бойфренда Тревиса Келса. На улице было очень холодно, но она выбрала довольно легкую белую куртку, красную шапочку и черные брюки. Ее избранник играл за свою команду Kansas City Chiefs против Buffalo Bills на стадионе Хаймарк.
Тейлор выбрала для такого события ретро-куртку от GANT x Kilo Kish Blank Canvas Project, которая стоит 1800 долларов. Образ девушка завершила фирменными красными губами, что также напоминает цвет Chiefs.
Taylor Swift, участвуя в играх битвы. pic.twitter.com/8kRqgQdPDr— Pop Crave (@PopCrave) January 21, 2024
Это был матч-реванш между двумя командами, которые в последний раз встречались 10 декабря. Команде бойфренда звезды удалось выиграть. Тревис Келс забил тачдаун во второй четверти — первый за восемь игр.
На это его старший брат Джейсон Келс отреагировал очень эмоционально. Он сорвал футболку и прыгнув с VIP-люкса на стадионе Highmark на трибуне.
Тейлор Свифт была шокирована празднованием Джейсона без рубашки. Поп-звезда закрыла лицо руками, когда это произошло.
Jason Kelce 🤣🤣 pic.twitter.com/Ehb7p11TL0— Katie (@tino84) January 22, 2024
Раньше мы писали, что кошка Тейлор Свифт зарабатывает больше , чем бойфренд певицы
Стало известно, когда Тейлор Свифт планирует обручиться со своим бойфрендом.
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