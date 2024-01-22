Тейлор Свифт приехала поддержать любимого в пальто за 1800 долларов

Тейлор Свифт на матче. Фото: Reuters

Популярная певица Тейлор Свифт приехала поддержать своего бойфренда Тревиса Келса на футбольную игру. Она надела белоснежную куртку от известного бренда.

Об этом пишет издание People.

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34-летняя певица Тейлор Свифт прибыла в Буффало, штат Нью-Йорк, чтобы болеть за своего бойфренда Тревиса Келса. На улице было очень холодно, но она выбрала довольно легкую белую куртку, красную шапочку и черные брюки. Ее избранник играл за свою команду Kansas City Chiefs против Buffalo Bills на стадионе Хаймарк.

Тейлор Свифт на матче. Фото: Reuters

Тейлор выбрала для такого события ретро-куртку от GANT x Kilo Kish Blank Canvas Project, которая стоит 1800 долларов. Образ девушка завершила фирменными красными губами, что также напоминает цвет Chiefs.

Taylor Swift, участвуя в играх битвы. pic.twitter.com/8kRqgQdPDr — Pop Crave (@PopCrave) January 21, 2024

Это был матч-реванш между двумя командами, которые в последний раз встречались 10 декабря. Команде бойфренда звезды удалось выиграть. Тревис Келс забил тачдаун во второй четверти — первый за восемь игр.

На это его старший брат Джейсон Келс отреагировал очень эмоционально. Он сорвал футболку и прыгнув с VIP-люкса на стадионе Highmark на трибуне.

Тейлор Свифт была шокирована празднованием Джейсона без рубашки. Поп-звезда закрыла лицо руками, когда это произошло.

Тейлор Свифт. Фото: JEFFREY T. BARNES

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Стало известно, когда Тейлор Свифт планирует обручиться со своим бойфрендом.