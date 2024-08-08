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Тейлор Свифт отменила три концерта в Австрии из-за теракта

8 августа 2024 22:10
Анна Сирык - редактор
Анна Сирык
редактор
Тейлор Свифт отменила концерты в Австрии из-за опасности для жизни — детали
Американская певица Тейлор Свифт. Фото: instagram/taylorswift
Анна Сирык - редактор
Анна Сирык
редактор

Певица Тейлор Свифт отменила концерты в Австрии. Она решила уберечь поклонников от вероятной опасности. Полиция заявила, что на шоу хотят совершить теракт.

Об этом пишет Reuters.

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Исполнительница должна была выступить в Вене на стадионе "Эрнст Гаппель". Фанаты должны были посетить три концерта с 8 по 10 августа. Однако организаторы все отменили. Полиция предупредила, что разоблачила группу лиц, которые планировали совершить на шоу теракт. Двое мужчин были арестованы.

Стадион "Эрнст Гаппель", где должны пройти концерты Тейлор Свифт. Фото: Associated Press
Стадион "Эрнст Гаппель", где должны пройти концерты Тейлор Свифт. Фото: Associated Press

"В связи с подтверждением правительственными чиновниками запланированного террористического нападения на стадион "Эрнст Гаппель", у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу Тейлор Свифт ради безопасности всех присутствующих", — сообщили организаторы концерта Barracuda Music.

Деньги за билеты будут возвращены. Сама Тейлор ситуацию не комментирует.

Напомним, что у одного из организаторов теракта обнаружили взрывоопасные вещества. Также на мероприятии, посвященном творчеству Тейлор Свифт, убили двоих детей.

теракт концерт полиция Австрия шоу зарубежные звезды Тэйлор Свифт певица

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