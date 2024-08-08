Тейлор Свіфт скасувала концерти в Австрії через небезпеку життю — деталі

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram/taylorswift

Співачка Тейлор Свіфт скасовувала свої концерти в Австрії. Вона вирішила вберегти прихильників від ймовірної небезпеки. Поліція заявила, що на шоу хочуть вчинити теракт.

Про це пише Reuters.

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Тейлор Свіфт скасувала шоу в Австрії

Виконавиця мала виступити у Відні на стадіоні "Ернст Гаппель". Фанати мали відвідати три концерти від 8 до 10 серпня. Однак, організатори все скасували. Поліція попередила, що викрила групу осіб, які планували вчинити на шоу теракт. Двох чоловіків одразу заарештували.

Стадіон "Ернст Гаппель", де мали відбутися концерти Тейлор Свіфт. Фото: Associated Press

"У зв’язку з підтвердженням урядовими чиновниками запланованого терористичного нападу на стадіон "Ернст Гаппель", у нас немає іншого вибору, окрім як скасувати три заплановані шоу Тейлор Свіфт заради безпеки всіх присутніх", — повідомили організатори концерту Barracuda Music.

Кошти за квитки будуть повернені. Сама Тейлор ситуацію не коментує.

Нагадаємо, що в одного з організаторів теракту знайшли вибухонебезпечні речовини. Також на заході, присвяченому творчості Тейлор Свіфт, вбили двох дітей.