Тейлор Свіфт скасувала концерти в Австрії через небезпеку життю — деталі

Тейлор Свіфт скасувала три концерти в Австрії через теракт
Співачка Тейлор Свіфт скасовувала свої концерти в Австрії. Вона вирішила вберегти прихильників від ймовірної небезпеки. Поліція заявила, що на шоу хочуть вчинити теракт.
Про це пише Reuters.
Тейлор Свіфт скасувала шоу в Австрії
Виконавиця мала виступити у Відні на стадіоні "Ернст Гаппель". Фанати мали відвідати три концерти від 8 до 10 серпня. Однак, організатори все скасували. Поліція попередила, що викрила групу осіб, які планували вчинити на шоу теракт. Двох чоловіків одразу заарештували.
"У зв’язку з підтвердженням урядовими чиновниками запланованого терористичного нападу на стадіон "Ернст Гаппель", у нас немає іншого вибору, окрім як скасувати три заплановані шоу Тейлор Свіфт заради безпеки всіх присутніх", — повідомили організатори концерту Barracuda Music.
Кошти за квитки будуть повернені. Сама Тейлор ситуацію не коментує.
Нагадаємо, що в одного з організаторів теракту знайшли вибухонебезпечні речовини. Також на заході, присвяченому творчості Тейлор Свіфт, вбили двох дітей.
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