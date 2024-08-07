На концерті Тейлор Свіфт планували влаштувати теракт — деталі

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram/taylorswift

Група осіб хотіла організувати теракт на шоу Тейлор Свіфт у Відні. Поліція арештувала двох чоловіків, але ще трьох продовжують розшукувати.

Про це дізнались журналісти TMZ.

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Поліція затримала двох громадян Австрії, які нібито планували теракт на шоу Тейлор Свіфт у столиці. Одному з них — 19 років. У його будинку знайшли хімічні, вибухонебезпечні речовини. Нині місцева влада з'ясовує, чи могли вони бути використані для виготовлення бомби. Також стало відомо, що хлопець в інтернеті писав про присягу на вірність Ісламській державі.

На шоу Тейлор Свіфт хотіли влаштувати теракт. Фото: instagram/taylorswift

Поліція повідомила про можливу загрозу команду співачки. Організатори концерту планували зібрати 85 тисяч фанатів зірки. Через це правоохоронці будуть працювати у стані підвищеної готовності. Команда зірки ситуацію поки що не коментує. Попередньо були заплановані три концерти.

Поліція ледве врятувала шоу Тейлор Свіфт від теракту. Фото: instagram/taylorswift

Однак, це вже не перший акт насильства на концертах Тейлор Свіфт. Нещодавно заарештували 17-річного хлопця Аксель Рудакубана, який влаштував бійню під час танців, які були присвячені творчості співачки. Тоді він вбив трьох дітей — 6, 7 і 9 років. Співачка тоді виразила співчуття сім'ям загиблих. Також 40 тисяч фанатів відвідали концерти Тейлор Свіфт безкоштовно.