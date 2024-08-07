На концерті Тейлор Свіфт планували влаштувати теракт — деталі

Терористи планували зірвати концерт Тейлор Свіфт в Австрії
Група осіб хотіла організувати теракт на шоу Тейлор Свіфт у Відні. Поліція арештувала двох чоловіків, але ще трьох продовжують розшукувати.
Про це дізнались журналісти TMZ.
Заарештували двох чоловіків, які хотіли зірвати концерт Тейлор Свіфт
Поліція затримала двох громадян Австрії, які нібито планували теракт на шоу Тейлор Свіфт у столиці. Одному з них — 19 років. У його будинку знайшли хімічні, вибухонебезпечні речовини. Нині місцева влада з'ясовує, чи могли вони бути використані для виготовлення бомби. Також стало відомо, що хлопець в інтернеті писав про присягу на вірність Ісламській державі.
Поліція повідомила про можливу загрозу команду співачки. Організатори концерту планували зібрати 85 тисяч фанатів зірки. Через це правоохоронці будуть працювати у стані підвищеної готовності. Команда зірки ситуацію поки що не коментує. Попередньо були заплановані три концерти.
Однак, це вже не перший акт насильства на концертах Тейлор Свіфт. Нещодавно заарештували 17-річного хлопця Аксель Рудакубана, який влаштував бійню під час танців, які були присвячені творчості співачки. Тоді він вбив трьох дітей — 6, 7 і 9 років. Співачка тоді виразила співчуття сім'ям загиблих. Також 40 тисяч фанатів відвідали концерти Тейлор Свіфт безкоштовно.
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