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Терористи планували зірвати концерт Тейлор Свіфт в Австрії

7 серпня 2024 23:40
Антоніна Завадська - Редактор
На концерті Тейлор Свіфт планували влаштувати теракт — деталі
Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram/taylorswift
Антоніна Завадська - Редактор

Група осіб хотіла організувати теракт на шоу Тейлор Свіфт у Відні. Поліція арештувала двох чоловіків, але ще трьох продовжують розшукувати.

Про це дізнались журналісти TMZ.

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Заарештували двох чоловіків, які хотіли зірвати концерт Тейлор Свіфт

Поліція затримала двох громадян Австрії, які нібито планували теракт на шоу Тейлор Свіфт у столиці. Одному з них — 19 років. У його будинку знайшли хімічні, вибухонебезпечні речовини. Нині місцева влада з'ясовує, чи могли вони бути використані для виготовлення бомби. Також стало відомо, що хлопець в інтернеті писав про присягу на вірність Ісламській державі. 

На шоу Тейлор Свіфт хотіли влаштувати теракт. Фото: instagram/taylorswift
На шоу Тейлор Свіфт хотіли влаштувати теракт. Фото: instagram/taylorswift

Поліція повідомила про можливу загрозу команду співачки. Організатори концерту планували зібрати 85 тисяч фанатів зірки. Через це правоохоронці будуть працювати у стані підвищеної готовності. Команда зірки ситуацію поки що не коментує. Попередньо були заплановані три концерти.

Поліція ледве врятувала шоу Тейлор Свіфт від теракту. Фото: instagram/taylorswift
Поліція ледве врятувала шоу Тейлор Свіфт від теракту. Фото: instagram/taylorswift

Однак, це вже не перший акт насильства на концертах Тейлор Свіфт. Нещодавно заарештували 17-річного хлопця Аксель Рудакубана, який влаштував бійню під час танців, які були присвячені творчості співачки. Тоді він вбив трьох дітей — 6, 7 і 9 років. Співачка тоді виразила співчуття сім'ям загиблих. Також 40 тисяч фанатів відвідали концерти Тейлор Свіфт безкоштовно. 

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