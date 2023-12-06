Тейлор Свифт стал "Человеком года" по версии журнала Time

Тейлор Свифт "Человек года". Фото: Times

Американский журнал Time назвал "Человеком года" певицу Тейлор Свифт. Издание сравнило ее с легендами мирового шоубизнеса. Не смогли не упомянуть и о ее потрясающих финансовых достижениях.

Статья о ней появилась в новом выпуске американского журнала Time, на обложку которого она также попала.

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Оказала наибольшее влияние на мир

Начиная с 1927 года, "Человеком года" по версии Time ежегодно становится человек, группа людей или концепция, оказавшие наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев. В 2022 году журнал Time назвал "Человеком года" президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины".

Однако в этом году наш президент не попал в шорт-лист на это звание от Time. Среди нынешних претендентов были голливудские забастовщики, лидер Китая Си Цзиньпин, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, прокуроры Трампа, выдвинувшие ему обвинения по четырем отдельным делам с более чем 90 пунктами, кукла Барби, Владимир Путин, король Чарльз III и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Тейлор Свифт "Человек года". Фото: Times

Однако "Человеком года" стала поп-исполнительница Тейлор Свифт, которая в этом году побила много рекордов.

"Достижения Свифт как творца — культурные и коммерческие — так огромны, что почти неуместно перечислять их. Она находится в редкой компании рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автор песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джонни Митчелл. Как бизнес-леди она построила империю, которая, по некоторым оценкам, может стоить более миллиарда долларов. Она давно привлекает постоянное внимание и знает, как этим пользоваться", — пишет издание Time.

Самые большие достижения

Кроме того, что за этот год Свифт успела получить степень доктора изобразительных искусств, съездить в мировое турне Eras Tour, выпустить фильм о своем туре и побить собственный рекорд в Spotify, она еще и влюбилась и строит отношения с футболистом Тревисом Келси.

Тейлор Свифт получила степень в университете. Фото: Times

Однако самым большим достижением певицы в этом году считается, что она набрала на стриминговом музыкальном сервисе Spotify 26,1 миллиард прослушиваний — больше всего среди всех исполнителей. После победы Spotify Wrapped певица заработает больше денег, чем кто-либо зарабатывал на платформе. До конца года певица заработает на Spotify около 131 миллиона долларов.

Тейлор Свифт на репетиции Фото: Times

Напомним, блестящая Тейлор Свифт и обольстительная Блейк Лайвли зажгли на премьере фильма Бейонсе.

Также мы писали, что Тейлор Свифт пригласила на свой концерт семью погибшей фанатки.