Концерт Тейлор Свифт вызвал сейсмическую активность в Цюрихе.

Тейлор Свифт стала причиной землетрясения в Швейцарии
Концерт американской певицы Тейлор Свифт вызвал сейсмическую активность в швейцарском Цюрихе. На событие пришли 50 тысяч человек.
Об этом пишет SwissInfo.
Многотысячный концерт Тейлор Свифт вызвал сейсмическую активность
Концерт Свифт прошел 9 июля на стадионе Летцигрунд. Билеты купили 50 тысяч человек. После происшествия швейцарская сейсмологическая служба заявила, что из-за концерта произошло землетрясение. Аппаратура показала восемь сейсмометров на расстоянии до шести километров от стадиона.
"Когда многие люди ритмично двигаются вместе, эта энергия в виде гармонических колебаний уходит в землю — ее могут обнаружить сейсмометры поблизости", — объяснили эксперты.
Самые высокие показатели были после 19 часов. Именно тогда певица вышла на сцену, а фанаты встретили ее танцами и прыжками.
Впрочем, это не первый случай на концертах Свифт. Она уже приводила к землетрясению в Сиэтле — магнитуда 2,3.
Мировой тур Тейлор Свифт Eras Tour уже стал самым кассовым в истории — доход превысил миллиард долларов.
Напомним, в честь Тейлор Свифт решили переименовать город в Германии. Принц Уильям привел своих детей на концерт певицы.
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