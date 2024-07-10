Концерт Тейлор Свифт вызвал сейсмическую активность в Цюрихе.

Американская певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift

Концерт американской певицы Тейлор Свифт вызвал сейсмическую активность в швейцарском Цюрихе. На событие пришли 50 тысяч человек.

Об этом пишет SwissInfo.

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Концерт Свифт прошел 9 июля на стадионе Летцигрунд. Билеты купили 50 тысяч человек. После происшествия швейцарская сейсмологическая служба заявила, что из-за концерта произошло землетрясение. Аппаратура показала восемь сейсмометров на расстоянии до шести километров от стадиона.

"Когда многие люди ритмично двигаются вместе, эта энергия в виде гармонических колебаний уходит в землю — ее могут обнаружить сейсмометры поблизости", — объяснили эксперты.

Тейлор Свифт стала причиною землетрясение в Швейцарии. Фото: instagram.com/taylorswift

Самые высокие показатели были после 19 часов. Именно тогда певица вышла на сцену, а фанаты встретили ее танцами и прыжками.

Впрочем, это не первый случай на концертах Свифт. Она уже приводила к землетрясению в Сиэтле — магнитуда 2,3.

Мировой тур Тейлор Свифт Eras Tour уже стал самым кассовым в истории — доход превысил миллиард долларов.

Тейлор Свифт продолжает бить рекорд во время мирового тура. Фото: instagram.com/taylorswift

Напомним, в честь Тейлор Свифт решили переименовать город в Германии. Принц Уильям привел своих детей на концерт певицы.