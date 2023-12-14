Тейлор Свифт отметила свое 34-летие в компании звездных друзей

Актрисы Блейк Лайвли и Тейлор Свифт. Фото: GC Images

Тейлор Свифт отметила свое 34-летие в компании близких друзей. Она собрала их на ужин в одном из заведений Нью-Йорка.

Об этом пишет Daily Mail.

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Тейлор Свифт на днях праздновала свой 34-й день рождения. На празднование певица собрала своих ближайших друзей. Правда, ее любимый — футболист Тревис Келси — не смог присутствовать из-за тренировки в Канзасе.

Для своей вечеринки Тейлор выбрала блестящее черное мини-платье Clio Peppiat за 2335 долларов, это 85 тысяч гривен. Дополнила образ туфлями на высоком каблуке, блестящей сумочкой и любимой красной помадой.

Тейлор Свифт в день рождения. Фото: GC Images

По идее, дрескодом вечеринки был "тотал-блэк" ведь гости выбирали преимущественно черную одежду.

Лучшая подружка звезды – актриса Блейк Лайвли – появилась в длинном приталенном кожаном платье с вырезом и высоких ботфордах. Дополнила образ сумочкой от Chanel.

Актриса Блейк Лайвли. Фото: BACKGRID

Среди приглашенных были также актер Майлз Теллер с супругой Кили Сперри, модель Джиджи Хадид, актрисы Зои Кравиц и Сабрина Карпентер.

Тейлор Свифт, актеры Кили Сперри и Майлз Теллер. Фото: BACKGRID

Модель Джиджи Хадид. Фото: BACKGRID

Актриса Сабрина Карпентер. Фото: BACKGRID

Актриса Зои Кравиц. Фото: Фото: BACKGRID

Напомним, Тейлор Свифт задонатила миллион долларов в помощь пострадавшим от торнадо в Теннесси.

Также мы писали, что Тейлор Свифт рассказала, когда влюбилась в американского футболиста.