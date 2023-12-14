Тейлор Свифт отметила свое 34-летие в компании звездных друзей
Тейлор Свифт отметила свое 34-летие в компании близких друзей. Она собрала их на ужин в одном из заведений Нью-Йорка.
Об этом пишет Daily Mail.
Звездная тусовка
Тейлор Свифт на днях праздновала свой 34-й день рождения. На празднование певица собрала своих ближайших друзей. Правда, ее любимый — футболист Тревис Келси — не смог присутствовать из-за тренировки в Канзасе.
Для своей вечеринки Тейлор выбрала блестящее черное мини-платье Clio Peppiat за 2335 долларов, это 85 тысяч гривен. Дополнила образ туфлями на высоком каблуке, блестящей сумочкой и любимой красной помадой.
По идее, дрескодом вечеринки был "тотал-блэк" ведь гости выбирали преимущественно черную одежду.
Лучшая подружка звезды – актриса Блейк Лайвли – появилась в длинном приталенном кожаном платье с вырезом и высоких ботфордах. Дополнила образ сумочкой от Chanel.
Среди приглашенных были также актер Майлз Теллер с супругой Кили Сперри, модель Джиджи Хадид, актрисы Зои Кравиц и Сабрина Карпентер.
Напомним, Тейлор Свифт задонатила миллион долларов в помощь пострадавшим от торнадо в Теннесси.
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