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Тейлор Свіфт задонатила мільйон доларів на допомогу постраждалим від торнадо у Теннессі

12 грудня 2023 15:53
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Тейлор Свіфт задонатила мільйон доларів на допомогу постраждалим від торнадо у Теннессі
Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Тейлор Свіфт зробила пожертву в один мільйон доларів на допомогу жителям штату Теннессі, США, які постраждали від недавнього торнадо. Це не перший раз, коли зірка допомагає організаціям, які долають наслідки стихійних лих. 

Про це повідомляє видання USA Today

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33-річна співачка, яку нещодавно визнали Людиною року, зробила пожертву на допомогу постраждалим від стихійного лиха після того, як 13 торнадо пройшли та спустошили кілька округів штату.

Її пожертвування допоможе постраждалим фінансово, також на гроші закуплять їжу, проплатять тимчасове житло, прибирання сміття та розміщення тварин.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

В результаті руйнівних торнадо загинуло щонайменше шість людей і понад 50 людей отримали поранення.

Повідомляється, що понад 35 000 жителів Теннессі постраждали від відключень електроенергії. Також пошкоджено багато будівель.

 

Тейлор Свіфт — уродженка Пенсільванії — раніше вже робила пожертви тій самій благодійній організації в березні 2020 року, коли торнадо вразили штат, у якому вона народилася і виросла.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт розповіла, коли закохалась в американського футболіста. 

Також ми писали, що російські спецагенти від імені Тейлор Свіфт і Бейонсе налаштовують проти України.

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