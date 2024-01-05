Телеканал 1+1 Украина вырезал из новогоднего концерта Веру Брежневу
Выступление певицы Веры Брежневой вырезали из эфира новогоднего концерта "Музыкальная платформа". Телеканал "1+1 Украина" решил, что она лишняя на этом празднике.
Этот случай заметило издание Музвар.
Веру Брежневу "выбросили" из новогоднего эфира
В новогоднем концерте "Музыкальная платформа" снялась Вера Брежнева. Она исполнила песню на украинском языке "Спасибо", однако в эфир 31 января артистка не попала.
Ее выступление вырезали и показали концерт без нее. Первоначальную версию оставили на YouTube-канале.
Телеканал не называл причины такого монтажа, однако представители профильных медиа высказали свои догадки. Возможно, дело в рейтингах.
"Ради их возвращения телевидение не готово терять рейтинги. Пока это неудивительно — телеканалам хватает скандалов с их "стандартными проектами", чтобы выгребать еще и из-за музыкальных "гостей" , — высказало свою гипотезу издание "Музвар".
Ранее Positiff внезапно поддержал Светлану Лободу и Веру Брежневу.
Также Демин прокомментировал скандальное выступление Брежневой в Киеве.
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