Телеканал 1+1 Украина вырезал из новогоднего концерта Веру Брежневу

Вера Брежнева в новогоднем концерте. Фото: стоп-кадр видео

Выступление певицы Веры Брежневой вырезали из эфира новогоднего концерта "Музыкальная платформа". Телеканал "1+1 Украина" решил, что она лишняя на этом празднике.

Этот случай заметило издание Музвар.

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В новогоднем концерте "Музыкальная платформа" снялась Вера Брежнева. Она исполнила песню на украинском языке "Спасибо", однако в эфир 31 января артистка не попала.

Ее выступление вырезали и показали концерт без нее. Первоначальную версию оставили на YouTube-канале.

Телеканал не называл причины такого монтажа, однако представители профильных медиа высказали свои догадки. Возможно, дело в рейтингах.

"Ради их возвращения телевидение не готово терять рейтинги. Пока это неудивительно — телеканалам хватает скандалов с их "стандартными проектами", чтобы выгребать еще и из-за музыкальных "гостей" , — высказало свою гипотезу издание "Музвар".

Вера Брежнева у новогоднем концерте. Фото: стоп-кадр відео

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