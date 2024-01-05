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Телеканал 1+1 Украина вырезал из новогоднего концерта Веру Брежневу

5 января 2024 11:37
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Телеканал 1+1 Украина вырезал из новогоднего концерта Веру Брежневу
Вера Брежнева в новогоднем концерте. Фото: стоп-кадр видео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Выступление певицы Веры Брежневой вырезали из эфира новогоднего концерта "Музыкальная платформа". Телеканал "1+1 Украина" решил, что она лишняя на этом празднике.

Этот случай заметило издание Музвар.

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В новогоднем концерте "Музыкальная платформа" снялась Вера Брежнева. Она исполнила песню на украинском языке "Спасибо", однако в эфир 31 января артистка не попала.

Ее выступление вырезали и показали концерт без нее. Первоначальную версию оставили на YouTube-канале.

Телеканал не называл причины такого монтажа, однако представители профильных медиа высказали свои догадки. Возможно, дело в рейтингах.

"Ради их возвращения телевидение не готово терять рейтинги. Пока это неудивительно — телеканалам хватает скандалов с их "стандартными проектами", чтобы выгребать еще и из-за музыкальных "гостей" , — высказало свою гипотезу издание "Музвар".

Віра Брежнєва у новорічному концерті. Фото: стоп-кадр відео
Вера Брежнева у новогоднем концерте. Фото: стоп-кадр відео

Ранее Positiff внезапно поддержал Светлану Лободу и Веру Брежневу.

Также Демин прокомментировал скандальное выступление Брежневой в Киеве.

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