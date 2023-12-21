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Телеведущие Витвицкая и Сеничкин поделились своими рецептами кутьи

21 декабря 2023 10:05
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Стас Кожушко
Редактор
Телеведущие Витвицкая и Сеничкин поделились своими рецептами кутьи
Телеведущая Соломия Витвицкая. Фото: телеканал "1+1"
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В этом году украинцы впервые будут официально  праздновать Рождество 25 декабря. Накануне, вечером 24-го миллионы семей соберутся за ужином, одним из блюд которого будет кутья. Знаменитости продолжают делиться ее рецептами. К ним присоединились и телеведущие Соломия Витвицкая и Руслан Сеничкин.

Об этом сообщает телеканал "1+1", на котором работают знаменитости.

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Кутья от Сеничкина и Витвицкой

В каждом регионе кутья разная, но основной компонент — зерно, символизирующее перерождение, веру в бессмертие и перевоплощение души. Так, например, ведущая национального телемарафона Соломия Витвицкая обычно берет один стакан пшеницы, 100 граммов мака, 100 граммов очищенных грецких орехов, 100 граммов изюма и три столовых ложки меда.

Звезда телевидения рекомендует предварительно замочить пшеницу на ночь, а потом сварить. Мак тоже запарить, тогда в макитре растереть и добавить в пшеницу. Также измельчить орехи, добавить изюм и мед. После этого все вместе смешать и в конце добавить компот. По словам Витвицкой, тогда кутья получается очень вкусной.

Телеведущая Соломия Витвицкая. Фото: телеканал "1+1"

Ее коллега, ведущий утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин добавляет в кутью халву, а также миндаль и шоколад. Он советует попробовать замочить зерна пшеницы в компоте, а после того, как смешаете кутью — добавить щепотку соли. Руслан рассказывает, что в детстве его мама готовила кутью из риса и молотых орехов, и еще добавляла немного меда.

Телеведущий Руслан Сеничкин. Фото: телеканал "1+1"

Напомним, ранее мы писали рецепт хрустящей и сочной моркови по-корейски. Также мы рассказывали, что alyona alyona, Jerry Heil и KOLA выпустили новый трек на Рождество.

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