Телеведучі Вітвіцька та Сенічкін поділилися власними рецептами куті

Телеведуча Соломія Вітвіцька. Фото: телеканал "1+1"

Цього року українці вперше офіційно святкуватимуть Різдво 25 грудня. Напередодні, ввечері 24-го мільйони родин зберуться за вечерею, однією зі страв якої буде кутя. Знаменитості продовжують ділитися її рецептами. До них долучились й телеведучі Соломія Вітвіцька та Руслан Сенічкін.

Про це повідомляє телеканал "1+1", на якому працюють знаменитості.

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Кутя від Сенічкіна та Вітвіцької

В кожному регіоні кутя різна, але основний компонент - зерно, яке символізує переродження, віру в безсмертя та перевтілення душі. Так, наприклад, ведуча національного телемарафону Соломія Вітвіцька зазвичай бере одну склянку пшениці, 100 грамів маку, 100 грамів почищених волоських горіхів, 100 грамів родзинок та три столові ложки меду.

Зірка телебачення радить попередньо замочити пшеницю на ніч, а потім зварити. Мак теж запарити, тоді у макітрі розтерти і додати до пшениці. Також подрібнити горіхи, додати родзинки та мед. Після того все разом змішати і в кінці додати узвар. За словами Вітвіцької, тоді кутя виходить дуже смачною.

Телеведуча Соломія Вітвіцька. Фото: телеканал "1+1"

Її колега, ведучий ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сенічкін додає в кутю халву, а також мигдаль і шоколад. Він радить спробувати замочити зерна пшениці в узварі, а після того, як змішаєте кутю — додати дрібку солі. Руслан розповідає, що у дитинстві його мама готувала кутю з рису і мелених горіхів, і ще додавала трошки меду.

Телеведучий Руслан Сенічкін. Фото: телеканал "1+1"

Нагадаємо, раніше ми писали рецепт хрумкої та соковитої моркви по-корейськи. Також ми розповідали, що alyona alyona, Jerry Heil і KOLA випустили новий трек на Різдво.