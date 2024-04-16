Жена Тимура Мирошниченко Инна подала документы на усыновление ребенка.

Телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена снова готовятся стать родителями
Жена Тимура Мирошниченко Инна сообщила о том, что их семья снова готовится стать родителями для приемного ребенка. Она уже подала необходимый пакет документов для усыновления.
Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.
Инна и Тимур Мирошниченко усыновляют еще одного ребенка
Жена известного телеведущего посетила Службу по делам детей и семьи для предоставления необходимого пакета документов для усыновления ребенка. Инна рассказала о том, что в государственном органе отведено очень мало времени на прием граждан.
Хотя Инна осталась голодной перед съемками, ей удалось успеть подать документы и получить статус кандидатки в усыновители.
"Одна маленькая вечность, и я снова официально кандидат в усыновители", — поделилась она радостной новостью со своей аудиторией.
В прошлом году пара взяла в свою семью приемного сына Марселя, которого очень полюбила. Ранее они рассказывали, что процесс усыновления в нашей стране очень усложнен бюрократией и на детях, живущих без родительской заботы, зарабатывают немалые деньги.
Некоторое время паре говорили о том, что "детей на усыновление нет", однако Инне удалось найти Марселя. Когда они начали знакомиться с ребенком, их начали пугать его "страшными" диагнозами, однако пара забрала его в семью.
Кроме Марселя, пара воспитывает дочь Мию и сына Марка.
Напомним, жена Тимура Мирошниченко рассказала об их дочери-провидице. А раньше жена Тимура Мирошниченко поблагодарила Наталью Могилевскую.
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