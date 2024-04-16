Жена Тимура Мирошниченко Инна подала документы на усыновление ребенка.

Инна и Тимур Мирошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена Тимура Мирошниченко Инна сообщила о том, что их семья снова готовится стать родителями для приемного ребенка. Она уже подала необходимый пакет документов для усыновления.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Жена известного телеведущего посетила Службу по делам детей и семьи для предоставления необходимого пакета документов для усыновления ребенка. Инна рассказала о том, что в государственном органе отведено очень мало времени на прием граждан.

Инна и Тимур Мирошниченко усыновляют ребенка. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Хотя Инна осталась голодной перед съемками, ей удалось успеть подать документы и получить статус кандидатки в усыновители.

"Одна маленькая вечность, и я снова официально кандидат в усыновители", — поделилась она радостной новостью со своей аудиторией.

Инна и Тимур Мирошниченко усыновляют ребенка. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

В прошлом году пара взяла в свою семью приемного сына Марселя, которого очень полюбила. Ранее они рассказывали, что процесс усыновления в нашей стране очень усложнен бюрократией и на детях, живущих без родительской заботы, зарабатывают немалые деньги.

Некоторое время паре говорили о том, что "детей на усыновление нет", однако Инне удалось найти Марселя. Когда они начали знакомиться с ребенком, их начали пугать его "страшными" диагнозами, однако пара забрала его в семью.

Кроме Марселя, пара воспитывает дочь Мию и сына Марка.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко рассказала об их дочери-провидице. А раньше жена Тимура Мирошниченко поблагодарила Наталью Могилевскую.