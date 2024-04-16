Дружина Тімура Мірошниченка Інна подала документи на всиновлення дитини — подробиці

Інна та Тимур Мірошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина Тімура Мірошниченка Інна повідомила про те, що їх родина знову готується стати батьками для прийомної дитини. Вона вже подала необхідний пакет документів для усиновлення.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Дружина відомого телеведучого відвідала Службу у справах дітей та сім'ї для того, щоб подати необхідний пакет документів для усиновлення дитини. Інна розповіла про те, що у державному органі відведено дуже мало часу на прийом громадян.

Інна та Тимур Мірошниченко всиновлюють дитину. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Хоча Інна залишилась голодною перед зйомками, їй таки вдалося встигнути подати документи та отримати статус кандидатки в усиновлювачі.

"Одна маленька вічність, і я знову офіційно кандидатка в усиновлювачі", — поділилася вона радісною новиною зі своєю аудиторією.

Інна та Тимур Мірошниченко всиновлюють дитину. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Минулого року пара взяла у свою родину прийомного сина Марселя, якого дуже полюбила. Раніше вони розповідали, що процес усиновлення в нашій країні дуже ускладнений бюрократією і на дітях, які живуть без батьківської турботи, заробляють чималі кошти.

Деякий час парі казали про те, що "дітей на усиновлення немає", однак Інні все ж вдалося знайти Марселя. Коли вони почали знайомитися з дитиною, їх почали лякати його "страшними" діагнозами, однак пара забрала його в родину.

Окрім Марселя, пара виховує доньку Мію та сина Марко.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка розповіла про їхню доньку-провидицю. А раніше дружина Тімура Мірошниченко подякувала Наталії Могилевській.