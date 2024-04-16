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Телеведучий Тимур Мірошниченко та його дружина знову готуються стати батьками

16 квітня 2024 15:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дружина Тімура Мірошниченка Інна подала документи на всиновлення дитини — подробиці
Інна та Тимур Мірошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Дружина Тімура Мірошниченка Інна повідомила про те, що їх родина знову готується стати батьками для прийомної дитини. Вона вже подала необхідний пакет документів для усиновлення.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Дружина відомого телеведучого відвідала Службу у справах дітей та сім'ї для того, щоб подати необхідний пакет документів для усиновлення дитини. Інна розповіла про те, що у державному органі відведено дуже мало часу на прийом громадян.

Мірошниченки знову стануть батьками
Інна та Тимур Мірошниченко всиновлюють дитину. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Хоча Інна залишилась голодною перед зйомками, їй таки вдалося встигнути подати документи та отримати статус кандидатки в усиновлювачі. 

"Одна маленька вічність, і я знову офіційно кандидатка в усиновлювачі", — поділилася вона радісною новиною зі своєю аудиторією.

Мірошниченки усиновлюють дитину
Інна та Тимур Мірошниченко всиновлюють дитину. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Минулого року пара взяла у свою родину прийомного сина Марселя, якого дуже полюбила. Раніше вони розповідали, що процес усиновлення в нашій країні дуже ускладнений бюрократією і на дітях, які живуть без батьківської турботи, заробляють чималі кошти.

Деякий час парі казали про те, що "дітей на усиновлення немає", однак Інні все ж вдалося знайти Марселя. Коли вони почали знайомитися з дитиною, їх почали лякати його "страшними" діагнозами, однак пара забрала його в родину.

Окрім Марселя, пара виховує доньку Мію та сина Марко.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка розповіла про їхню доньку-провидицю. А раніше дружина Тімура Мірошниченко подякувала Наталії Могилевській. 

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