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Дружина Тімура Мірошниченка подякувала Могилевській за всиновлених дітей

2 січня 2024 14:36
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дружина Тімура Мірошниченка подякувала Могилевській за всиновлених дітей
Співачка Наталія Могилевська з дочками. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Днями співачка Наталія Могилевська зізналася, що на початку повномасштабної війни вона всиновила двох дівчат, яким зараз 12 та три роки. Не всі пораділи за артистку, тож дружина Тімура Мірошниченка вирішила вступитися за Могилевську, адже сама пройшла непростий шлях усиновлення хлопчика.

Про це стало відомо з соцмереж дружини Тімура Мірошниченка.

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Інна підтримала дружину Володимира Остапчука, яка однією з перших підтримала співачку. Мірошниченко обурилася, що дехто дозволяє собі хейтити артистку.

 

Дружина Тімура Мірошниченка підтримала Могилевську. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Дружина Тімура Мірошниченка підтримала Могилевську. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Дружина Тімура Мірошниченка підтримала Могилевську. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Дружина Тімура Мірошниченка підтримала Могилевську. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Дружина Тімура Мірошниченка підтримала Могилевську. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Дружина Тімура Мірошниченка підтримала Могилевську. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Не знаю, що треба мати в серці, аби хейтит тих, хто бере в сім'ю дітей. І рятує їхні життя. Хейтят ті, то в житті не був у дитячому будинку і навіть близько не розуміє, що то за пекло на землі", — говорить Інна Мірошниченко.

Також дружина шоумена поділилася своїм бажанням на Новий рік.

"Тому я від всього серця радію за цю сім'ю, за врятовані дитячі життя, дякую Наталія Могилевська, а ми тим часом загадуємо бажання аби 2024 ми теж прийняли в сім'ю ще одну дитину!" — сказала Інна Мірошниченко.

Нагадаємо, дружина Остапчука прокоментувала материнство Могилевської.

Раніше Наталія Могилевська стала мамою.

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